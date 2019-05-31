NBA冠軍戰／運彩最看好勇士4勝2敗奪冠　完全看扁暴龍

▲台灣運彩看好勇士4比2奪冠。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

NBA冠軍戰在31日開打，暴龍在0比2落後情況下，連贏4場擊退公鹿晉級隊史首次的冠軍戰，不過外界大多認為多倫多軍團無法擊敗勇士，為此台灣運彩也特別開了特殊玩法，預測系列賽正確結果是勇士以4比2奪冠賠率為2.85，另外還有FMVP的預測。

勇士連續5年闖入總決賽，反觀暴龍卻是對史第一次闖冠軍戰，雖然多倫多陣中有著雷納德(Kawhi Leonard)這名超級巨星坐鎮，勇士的杜蘭特(Kevin Durant)又無法登場，卡森斯(DeMarcus Cousins)也是直到G1才復出，但外界仍看好勇士能夠完成3連霸，台灣運彩為了增添投注的趣味性，開出了特別玩法，其中在預測系列戰結果，最看好勇士以4比2奪冠，賠率為2.85；勇士4勝1敗奪冠，賠率4.00；勇士4勝0敗奪冠，賠率4.75；勇士4勝3敗奪冠，賠率5.50。

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暴龍4勝3敗奪冠，賠率5.75；暴龍4勝2敗奪冠，賠率8.75；暴龍4勝1敗奪冠，賠率11.00；暴龍4勝0敗奪冠，賠率30.00。從各項賠率來看，台灣運彩皆看好勇士能夠奪下今年的總冠軍。

另外在總冠軍戰MVP的預測，柯瑞(Stephen Curry)得到的賠率為1.30、雷納德2.90；系列賽得分最多球員，柯瑞賠率1.50、雷納德1.60。

▲暴龍各項賠率皆不被看好。（圖／達志影像／美聯社）