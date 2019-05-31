運動雲

>

NBA冠軍戰／運彩最看好勇士4勝2敗奪冠　完全看扁暴龍

ETtoday運動雲

▲勇士柯瑞、湯普森；暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣運彩看好勇士4比2奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

NBA冠軍戰在31日開打，暴龍在0比2落後情況下，連贏4場擊退公鹿晉級隊史首次的冠軍戰，不過外界大多認為多倫多軍團無法擊敗勇士，為此台灣運彩也特別開了特殊玩法，預測系列賽正確結果是勇士以4比2奪冠賠率為2.85，另外還有FMVP的預測。

勇士連續5年闖入總決賽，反觀暴龍卻是對史第一次闖冠軍戰，雖然多倫多陣中有著雷納德(Kawhi Leonard)這名超級巨星坐鎮，勇士的杜蘭特(Kevin Durant)又無法登場，卡森斯(DeMarcus Cousins)也是直到G1才復出，但外界仍看好勇士能夠完成3連霸，台灣運彩為了增添投注的趣味性，開出了特別玩法，其中在預測系列戰結果，最看好勇士以4比2奪冠，賠率為2.85；勇士4勝1敗奪冠，賠率4.00；勇士4勝0敗奪冠，賠率4.75；勇士4勝3敗奪冠，賠率5.50。

請繼續往下閱讀...

暴龍4勝3敗奪冠，賠率5.75；暴龍4勝2敗奪冠，賠率8.75；暴龍4勝1敗奪冠，賠率11.00；暴龍4勝0敗奪冠，賠率30.00。從各項賠率來看，台灣運彩皆看好勇士能夠奪下今年的總冠軍。

另外在總冠軍戰MVP的預測，柯瑞(Stephen Curry)得到的賠率為1.30、雷納德2.90；系列賽得分最多球員，柯瑞賠率1.50、雷納德1.60。

▲勇士柯瑞、湯普森；暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍各項賠率皆不被看好。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA總冠軍戰勇士暴龍總冠軍戰柯瑞雷納德
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

中職／紀品宏遭紐維拉爆頭流血　猿迷象迷現場互嗆

NBA冠軍戰／暴龍G1以118比109擊落勇士　西亞卡姆飆32分比下柯瑞

中職／味全龍教練團再添2名　郭勝安、陳志偉入列

中職／留不住了？樂天巨人準備網羅中職最強洋投索沙

中職／機會少！敲滿貫砲哭了　林威廷：感謝沒放棄的自己

驚悚！4歲女童被界外球擊中　阿莫拉自責痛哭跪地祈禱

讀者回應

﻿

最新新聞

1暴龍拚NBA史上第一座加拿大冠軍

2NBA冠軍戰Drake太搶戲　主席理解

3冠軍戰柯瑞進100記三分史上第1人

4冠軍與時尚　哈勒普為巴黎著迷

5山口茜蘇迪曼盃輸球連發文鼓勵自己

熱門新聞

1紐維拉砸紀品宏　猿迷象迷爆衝突

2暴龍總冠軍戰G1以118比109擊落勇士

3味全龍教練團　郭勝安陳志偉入列

4樂天巨人準備網羅索沙

5敲滿貫砲哭了　林威廷：感謝沒放棄的自己

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

柏納帝那漂亮滑接，沒收林明杰可能形成的安打 | 05/29 兄弟 vs Lamigo 九局上

雙傑6月欲改寫台灣登山史！　挑戰8611M世界第二高峰K2

柏納帝那再見安打 桃猿3比2氣走兄弟

李宗賢游擊方向滾地球，林祖傑漂亮滑接，但傳向一壘發生暴傳 | 05_29 統一 vs 富邦 三局下

李宗賢中間方向滾地，靠著林祖傑的失誤站上一壘 | 05_30 統一 vs 富邦 七局下

爆高雄副市長包庇親妹偽造文書　藍議員酸韓：我知你忙著選總統

熱血「指揮哥」遇火警支援疏導 霸氣守護消防水帶：不要壓管子

酒駕撞死2人「一直減刑」判7年　男大生父痛哭：這就是台灣的法律

北宜超狂漂移！超車失控衝向山壁　華麗自轉「車頭炸裂」保桿噴飛

明日花綺羅不滿意孫生Size　羞談持久度「感覺他時間比較短」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366