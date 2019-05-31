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日本公開賽／首日3人晉決賽　中華泳隊次日14人出征

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▲2019日本公開賽，50公尺蝶式決賽，黃渼茜。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲黃渼茜50公尺蝶式晉級A決賽。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／東京報導

中華泳隊率領21名選手出征日本公開賽，首日賽程，黃渼茜在50公尺蝶式游進A決賽，王星皓、王郁濂則是B決賽，一共3人晉級。第2天賽程31日，中華泳隊6個項目一共14人出賽。

從去年雅加達亞運就不斷在突破，黃渼茜預賽游出26秒99總排名第8晉級A決賽，王星皓400公尺混合式4分20秒95第10、王郁濂100公尺自由式50秒47第16名，2人皆晉級9到16名的B決賽。

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儘管是B決賽，王星皓仍游出A決賽實力，以4分16秒21拿下第一名，這成績在A決賽排名銀牌，與頒獎台擦身。黃渼茜則是以26秒88奪得A決賽第7名，王郁濂50秒53排名B決賽第7名。

次日賽程，男女組一共8個項目泳隊報名其中7項，總計15人出賽，力拚7月FINA光州世錦賽最後達標機會。

23.女子50公尺蛙式
蔡皓宇（第6組-第1道）
林姵彣（第6組-第3道）
廖曼汶（第6組-第8道）

24.男子50公尺蛙式
許涵棚（第3組-第4道）
吳浚鋒（第4組-第6道）

26.女子200公尺自由式
李彥妮（第3組-第0道）

27.男子200公尺自由式
王郁濂（第3組-第6道）
王皓（第5組-第2道）
安廷耀（第8組-第0道）
林建良（第8組-第4道）

28.女子100公尺仰式
陳思綺（第1組-第5道）

29.男子100公尺仰式
林士傑（第2組-第3道）
莊沐倫（第5組-第7道）
張厚基（第7組-第0道）

▲2019日本公開賽，400公尺混合式B決賽，王星皓。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲王星皓400公尺混合式B決賽第一。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲2019日本公開賽，100公尺自由式預賽，王郁濂。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲王郁濂100公尺自由式B決賽第7。（圖／記者潘泓鈺攝）

關鍵字： 日本公開賽黃渼茜王星皓王郁濂
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