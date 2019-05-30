運動雲

>

法網／謝淑薇奮戰近2個半小時　3盤惜敗止步64強

ETtoday運動雲

▲▼謝淑薇、科維朵娃。（圖／達志影像／美聯社）

▲謝淑薇法網單打止步64強。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

謝淑薇在法網單打次輪64強，與曾在法網闖進4強，前世界第9德國女將佩特珂薇琪(Andrea Petkovic)廝殺盜用Long Game分勝負，終場6比4、3比6、6比8惜敗止步。

首盤謝淑薇發球表現較佳，不僅一發成功率高達76%，得分率74%。首局佩特珂薇琪躲過3個破發點，但在第5局遭破，但下一局也被破發。鏖戰到第9局謝淑薇再次破發成功來到5比4領先，盤末發球局更穩穩Love Game收尾，6比4拿下首盤。

請繼續往下閱讀...

次盤對手發球狀況回溫，第2局謝淑薇一次網前大好進攻機會，重抽卻掛網被破發來到0比2，成為這盤戰況轉捩點。之後佩特珂薇琪一度取得4比0領先，但謝淑薇立即上演大復活連拿3局，來到3比4。不過最後關頭，佩特珂薇琪使用底線強力重抽打法主宰戰局，讓謝淑薇防守疲於奔命，3比6丟掉次盤進入決勝盤。

決勝盤第2局雙方經過8次deuce，佩特珂薇琪才保發。謝淑薇先在第4局破發拿到3比1領先，但對手次局立刻回破。3比2對手局點謝淑薇一個攻擊球出邊線，兩人3比3回到同樣起跑點。之後雙方互相保發，謝淑薇因為先發球所以先取得5比4領先，把壓力丟給對方，隨後雙方5比5平。

謝淑薇6比5領先兩邊打到deuce，佩特珂薇琪再靠著邊線大角度致勝球和強勢發球得分，6比6雙方進入Long Game決勝。

結果第13局謝淑薇的發球沒能帶來太多威脅，頻頻被佩特珂薇琪的重抽強攻，結果先遭破發6比7落後，對手
只要把發就能獲勝。只要陷入多拍來回，就是佩特珂薇琪佔上風。結果謝淑薇一記回球過長出界，來到15比40被取得賽末點。救下一個後，對手放一個小球得手，謝淑薇6比4、3比6、6比8止步64強。

快下載《ETtoday新聞雲》App，準時鎖定中職賽事直播外，5/3-5/31只要每天打開《ETtoday新聞雲》App，進入「中職看ET 上半季冠軍神預測」活動，投票給你認為最有機會奪冠的隊伍，參加投票即可抽【預測參加獎】，預測中季冠軍隊還可再抽【預測成功獎】，雙重大獎等你拿，還不快來滑一下！

關鍵字： 法網謝淑薇
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

蕭敬騰幫伴奏「照亮了我生命」　選手唱一半..王嘉爾.蕭敬騰.陳粒突上台

熱門新聞

12強組最強中華隊　洪一中出任總教練

中職／柏安力兒子來啦！羅根要來拯救富邦打線

中職／3洋將規定已多年　伯納：需要修正

陸媒爆林書豪下季就會轉戰CBA　在暴龍被冰留NBA恐剩老將底薪

中職／味全龍教練團再添2名　郭勝安、陳志偉入列

驚悚！4歲女童被界外球擊中　阿莫拉自責痛哭跪地祈禱

讀者回應

﻿

最新新聞

1日本公開賽／斯庫林50蝶銀恨

2紐維拉砸紀品宏　猿迷象迷爆衝突

3謝淑薇3盤惜敗止步64強

4週末戰猿拼了　鑼總謝羅國華凍結比數

5失5分　林煜清狀況不錯：壓力大

熱門新聞

112強最強中華隊　洪一中任總教練

2柏安力兒子來啦！羅根要來拯救富邦打線

33洋將規定多年　伯納：需要修正

4陸媒爆林書豪下季就會轉戰CBA

5味全龍教練團　郭勝安陳志偉入列

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30周年05/21~05/26精彩投打

中華職棒30年_宣傳片

5/21~5/26中職五大好球

柏納帝那漂亮滑接，沒收林明杰可能形成的安打 | 05/29 兄弟 vs Lamigo 九局上

陳子豪上壘後發動盜壘成功 | 05_29 兄弟 vs Lamigo 六局上

根本驚悚片！獨居女回家遭尾隨　恐怖噁男「差一秒」就強行闖入...

早餐店推「雞佛×蚵仔」壯陽雙星 夾入蛋餅、漢堡！吼哩透早並蹦叫

萬安演習大媽「狀況外」不熄火　警傻眼吼3遍...她：你沒愛心喔！

開車出遊遇猴子把OO伸進車窗 老爸故意偷彈...竟被黃尿狂噴

稱「同志比野狗恐怖」！縣議員質詢惹議...坦言：語意失當
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366