法網／謝淑薇奮戰近2個半小時　3盤惜敗止步64強

▲謝淑薇法網單打止步64強。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

謝淑薇在法網單打次輪64強，與曾在法網闖進4強，前世界第9德國女將佩特珂薇琪(Andrea Petkovic)廝殺盜用Long Game分勝負，終場6比4、3比6、6比8惜敗止步。

首盤謝淑薇發球表現較佳，不僅一發成功率高達76%，得分率74%。首局佩特珂薇琪躲過3個破發點，但在第5局遭破，但下一局也被破發。鏖戰到第9局謝淑薇再次破發成功來到5比4領先，盤末發球局更穩穩Love Game收尾，6比4拿下首盤。

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次盤對手發球狀況回溫，第2局謝淑薇一次網前大好進攻機會，重抽卻掛網被破發來到0比2，成為這盤戰況轉捩點。之後佩特珂薇琪一度取得4比0領先，但謝淑薇立即上演大復活連拿3局，來到3比4。不過最後關頭，佩特珂薇琪使用底線強力重抽打法主宰戰局，讓謝淑薇防守疲於奔命，3比6丟掉次盤進入決勝盤。

決勝盤第2局雙方經過8次deuce，佩特珂薇琪才保發。謝淑薇先在第4局破發拿到3比1領先，但對手次局立刻回破。3比2對手局點謝淑薇一個攻擊球出邊線，兩人3比3回到同樣起跑點。之後雙方互相保發，謝淑薇因為先發球所以先取得5比4領先，把壓力丟給對方，隨後雙方5比5平。

謝淑薇6比5領先兩邊打到deuce，佩特珂薇琪再靠著邊線大角度致勝球和強勢發球得分，6比6雙方進入Long Game決勝。

結果第13局謝淑薇的發球沒能帶來太多威脅，頻頻被佩特珂薇琪的重抽強攻，結果先遭破發6比7落後，對手

只要把發就能獲勝。只要陷入多拍來回，就是佩特珂薇琪佔上風。結果謝淑薇一記回球過長出界，來到15比40被取得賽末點。救下一個後，對手放一個小球得手，謝淑薇6比4、3比6、6比8止步64強。

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