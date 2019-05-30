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南韓青年隊員踩冠軍盃侮辱　陸網友反嘆：踢赢不就沒事了

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▲▼南韓U18球員踩冠軍盃嬉笑後道歉。（圖／翻攝自成都市足協微博）

▲南韓U18球員道歉。（圖／翻攝自成都市足協微博）

體育中心／綜合報導

第6屆熊貓杯國際青年足球邀請賽29日賽事結束，最終南韓U18隊以3比0擊敗地主大陸捧冠，不過南韓U18隊的隊員卻公然踩著獎盃，還有做出不雅動作，儘管出面鞠躬道歉，仍擋不住大陸網友輿論抨擊。不過，也有許多大陸網友認為，「踢贏他們不就沒這些破事了。」

南韓U18隊在第三輪比賽中以3比0擊敗大陸，以三連勝的戰績奪冠，大陸則是以三戰全敗墊底，不過卻出現了南韓U18球員直接在草皮上就踩著獎盃大笑，兩排的隊友也跟著大笑。照片被貼上網路後，不但登上微博熱搜，也引發大陸網友的群情激憤。

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▼南韓U18贏大陸奪冠球員踩獎盃嬉鬧 。（圖／翻攝自冰河白冰微博）

▲▼南韓U18贏大陸奪冠球員踩獎盃嬉鬧　全體鞠躬道歉仍遭砲轟 。（圖／翻攝自冰河白冰微博）

大陸網友不但起底踩獎盃的球員是目前效力於K聯賽蔚山現代隊梯隊的樸圭賢，更到樸圭賢的社群媒體留言，直指南韓體育品德有問題。南韓U18隊全體包括總教練事後出面鞠躬道歉，南韓足協事後也向主辦單位發了道歉信，大陸足協30日則決定要呈報亞足聯（AFC）。

另一派大陸網友則是認為，還是應該先提升自己的實力，「男足給虐殺了這麼多年，是選拔有問題還是制度問題？」還有人建議，「足協將這張照片掛在辦公室，時刻警醒自己。」「三場連敗，最後還這樣，我感覺好侮辱。」「因為不夠強大，我們得不到對手的尊重。」

►南韓U18隊道歉影片請點我。

還有網友說，「還是提高自己吧，不然永遠不會有尊重。」「知恥而後勇，這才是球員應該明白和清楚的。」而大陸男足遭侮辱的事情並非頭一遭，2006年杜哈亞運八強賽，伊朗球員晃過門將後，還刻意將球停在球門線前，招呼隊友過來慶祝後，才把球踢進球門，雖然事後伊朗方面道歉，但大陸男足和伊朗的差距始終存在。

▼南韓球員念道歉信。（圖／翻攝自成都市足協微博）

▲▼南韓U18球員踩冠軍盃嬉笑後道歉。（圖／翻攝自成都市足協微博）

關鍵字： 熊貓杯
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