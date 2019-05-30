運動雲

>

南韓青年隊踢贏大陸奪冠踩獎盃　球員被轟全體鞠躬道歉

ETtoday運動雲

▲▼南韓U18贏大陸奪冠球員踩獎盃嬉鬧　全體鞠躬道歉仍遭砲轟 。（圖／翻攝自冰河白冰微博）

▲南韓球員踩獎盃嬉鬧。 （圖／翻攝自冰河白冰微博）

體育中心／綜合報導

第6屆熊貓杯國際青年足球邀請賽29日賽事結束，最終南韓U18隊以3比0擊敗地主大陸捧冠，不過南韓U18隊的隊員卻公然踩著獎盃，還有做出不雅動作，事情越演越烈，南韓U18隊集體出面道歉，不過仍止不住遭砲轟，大陸足協也決定要呈報亞足聯（AFC）處置。

南韓U18隊在第三輪比賽中以3比0擊敗大陸，以三連勝（前兩場贏過紐西蘭和泰國）的戰績奪冠，大陸則是以三戰全敗墊底而且一球沒進共丟了7球，不過賽後卻出現了南韓U18球員直接在草皮上就踩著獎盃大笑，兩排的隊友也跟著大笑，現場還有人指出，球員有做出類似撒尿的不雅動作，事後踩著獎盃的球員被起底是後衛樸圭賢。

請繼續往下閱讀...

樸圭賢目前效力於K聯賽蔚山現代隊梯隊，事發後越演越烈，更登上微博熱搜榜前十名，南韓U18隊全體包括總教練連夜出面鞠躬道歉，「我們要對此事道歉，我們犯下了巨大的錯誤，希望未來大陸和南韓足協還能保持友好關係，球員不會再做出這樣舉動，真的很抱歉。」

南韓足協事後也向主辦單位發了道歉信，主辦單位則將此事呈給了大陸足協，大陸足協30日也已經向亞足聯呈報，不過仍止不住群情激憤的大陸網友在網路上的洗版砲轟，還有許多網友到樸圭賢的社群媒體留言指責，主辦單位更說不歡迎這樣的球員再來比賽。

►南韓U18隊道歉影片請點我。

關鍵字： 南韓U18熊貓盃獎盃
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

中職／柏安力兒子來啦！羅根要來拯救富邦打線

中職／3洋將規定已多年　伯納：需要修正

王維中隔5年連2天登板　纏鬥6球滑球被大谷翔平敲安打

中職直播／林煜清本季首度登板！瑞安要幫統一拿4連勝

媒體報導要賣給凱擘集團　ELEVEN聲明要求撤除不實言論

全美50州僅有3州支持勇士奪冠　近年操作已招球迷厭惡

讀者回應

﻿

最新新聞

1最強洋投王漢　6 /8降臨台南

212強最強中華隊　洪一中任總教練

3中國桌賽林昀儒鄭怡靜混雙首輪退北韓

430日運彩看好統一勝富邦

5費德勒新戰袍被批「快遞員」

熱門新聞

1柏安力兒子來啦！羅根要來拯救富邦打線

23洋將規定多年　伯納：需要修正

3王維中連2天登板　滑球被大谷翔平敲安

4富邦林煜清本季首度登板戰統一瑞安

5賣給凱擘集團？ELEVEN聲明澄清不實言論

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30周年05/21~05/26精彩投打

中華職棒30年_宣傳片

5/21~5/26中職五大好球

柏納帝那漂亮滑接，沒收林明杰可能形成的安打 | 05/29 兄弟 vs Lamigo 九局上

陳子豪上壘後發動盜壘成功 | 05_29 兄弟 vs Lamigo 六局上

萬安演習大媽「狀況外」不熄火　警傻眼吼3遍...她：你沒愛心喔！

根本驚悚片！獨居女回家遭尾隨　恐怖噁男「差一秒」就強行闖入...

早餐店推「雞佛×蚵仔」壯陽雙星 夾入蛋餅、漢堡！吼哩透早並蹦叫

稱「同志比野狗恐怖」！縣議員質詢惹議...坦言：語意失當

巴西男子拍《復仇者聯盟4》 300人見證電影院感人求婚
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366