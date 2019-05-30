南韓青年隊踢贏大陸奪冠踩獎盃　球員被轟全體鞠躬道歉

▲南韓球員踩獎盃嬉鬧。 （圖／翻攝自冰河白冰微博）

體育中心／綜合報導

第6屆熊貓杯國際青年足球邀請賽29日賽事結束，最終南韓U18隊以3比0擊敗地主大陸捧冠，不過南韓U18隊的隊員卻公然踩著獎盃，還有做出不雅動作，事情越演越烈，南韓U18隊集體出面道歉，不過仍止不住遭砲轟，大陸足協也決定要呈報亞足聯（AFC）處置。

南韓U18隊在第三輪比賽中以3比0擊敗大陸，以三連勝（前兩場贏過紐西蘭和泰國）的戰績奪冠，大陸則是以三戰全敗墊底而且一球沒進共丟了7球，不過賽後卻出現了南韓U18球員直接在草皮上就踩著獎盃大笑，兩排的隊友也跟著大笑，現場還有人指出，球員有做出類似撒尿的不雅動作，事後踩著獎盃的球員被起底是後衛樸圭賢。

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樸圭賢目前效力於K聯賽蔚山現代隊梯隊，事發後越演越烈，更登上微博熱搜榜前十名，南韓U18隊全體包括總教練連夜出面鞠躬道歉，「我們要對此事道歉，我們犯下了巨大的錯誤，希望未來大陸和南韓足協還能保持友好關係，球員不會再做出這樣舉動，真的很抱歉。」

南韓足協事後也向主辦單位發了道歉信，主辦單位則將此事呈給了大陸足協，大陸足協30日也已經向亞足聯呈報，不過仍止不住群情激憤的大陸網友在網路上的洗版砲轟，還有許多網友到樸圭賢的社群媒體留言指責，主辦單位更說不歡迎這樣的球員再來比賽。

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