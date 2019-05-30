法網／新戰袍被批「快遞員」　費天王風度平息大量負評

▲費德勒新戰袍被批像快遞員。（圖／翻攝自推特）



記者林育正／綜合報導

費德勒(Roger Federer)今年法網奶油色和灰棕色的戰袍受到不少負面評價，甚至有記者直說像快遞員。不過費德勒本人倒是相當大氣親自做出回應，「這帶點70年代風格，我還滿喜歡的。」

「我知道對於服裝風格的看法很主觀，但有誰認為這種灰棕色很好看？沒有什麼東西跟這顏色搭起來是好看的。」一名英國女記者問。更有其他記者問說：「我不知道有沒有注意到你的polo衫，讓人聯想到快遞員。我想知道你對於設計的看法？」他更開玩笑說：「你有沒有曾經擔任過快遞公司的代言人？」

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對於記者尖銳提問，費德勒也拿出一貫的好風度平反，「你說得滿有意思的。但我能跟你說，快遞員絕對不是這次衣服的設計靈感，而是有點帶著70年代的味道。我過去沒有穿過奶油色和咖啡色，算是做出一點改變吧，我跟Uniqlo都覺得滿好看的。」

在Uniqlo官網上的產品描述中，指出這款戰袍為「復刻版POLO衫」，一件售價新台幣1490元。費德勒得體又大氣的發言，只能說Uniqlo1年3000萬美金的代言費付得超值得。

▲費德勒目前晉級至法網32強。（圖／達志影像／美聯社）

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