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9局2出局2好球　大谷翔平清壘安打終結運動家10連勝

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▲大谷翔平本季將擔任天使先發DH。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平敲出致勝安打。（圖／達志影像／美聯社） 

記者林育正／綜合報導

9局上4比4天使隊二、三壘有人，2出局還面臨2好2壞，大谷翔平敲出清壘的一壘安打進帳兩打點，幫助天使6比4終結運動家13年以來最長的10連勝。

面對運動家佈局投手索利亞（Joakim Soria），拉史特拉（Tommy La Stella）先敲出一壘安打，楚特(Mike Trout)選到保送，隨後趁著暴投攻佔二、三壘。面對2好2壞2出局的局面，大谷翔平相中投進紅中的95英里速球，形成中右外野方向安打，拉史特拉和楚特成功回到本壘得分6比4超前。最終運動家9下沒有得分進帳，天使6比4終結10連勝讓大谷成為致勝英雄。

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「他有非常好的快速球，我希望在被取得兩好球之前做攻擊。但他還是取得兩好球球數領先，不論是快速球還是變化球，我已經準備好面對下一球。」大谷說，「我們很早就得分了，但之後有些機會沒把握住，我知道我得把握這次打擊。」

大谷翔平目前為止打擊成績不算太出色，打擊三圍.239/.313/.324，但最近18場比賽也進帳了11打點。「我希望找回狀態，甚至比上個球季更好，持續努力訓練，希望慢慢開始有更多長打出現。」

此役也是台灣左投王維中自2017年9月27日以釀酒人身份之後，首度大聯盟登板，5、6局中繼無失分。此役天使佛萊徹（David Fletcher）、拉史特拉和大谷翔平3人各自貢獻2打點。

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關鍵字： 天使大谷翔平
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