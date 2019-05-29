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世界和平自曝生涯遺憾行為　肘擊哈登和奧本山大亂鬥

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▲世界和平很後悔肘擊哈登。（圖／CFP）

▲世界和平很後悔肘擊哈登。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

前湖人球星世界和平(Metta World Peace)儘管已經離開球場，但他的鐵血防守以及硬漢球風仍時常被球迷提起，而在近期世界和平接受採訪，談到了自己生涯中的2個遺憾，第一個就是個人獎項拿得太少，另一個則是在2012年肘擊哈登(James Harden)頭部。

2017賽季結束後，身為老將的世界和平就已經告別球場，不過許多人對於這名過去湖人奪冠功臣依舊相當懷念，世界和平也時常舉辦各種活動或參加節目來出現在大家面前，而近期他則接受訪問說到了自己職業生涯中最遺憾的2件事， 其中一件就是影響生涯的「奧本山宮殿大亂鬥」

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「如果現在有人朝我丟東西，我還是會扔回去，我不允許任何人拿東西打我，絕對不行，只要其他人不朝我丟東西，我就不會去拿東西丟人。那件事情本來是我和華勒斯(Ben Wallace)兩人間的衝突，我們想要打架，但打不起來因為中間擠了太多人，然後突然有人向我丟東西，對我而言這就是就這麼簡單。那件事影響我最大的就是個人榮譽，我職業生涯才拿了8個獎項，如果我有更好的職業生涯，那我可能會得到20至25個獎項」世界和平表示。

▲世界和平。（圖／達志影像／美聯社）

▲世界和平。（圖／達志影像／美聯社）

當時「奧本山宮殿大亂鬥」世界和平遭到禁賽73場，導致球隊戰績大受影響，也讓世界和平錯失了許多個人獎項。除了這次事件外，世界和平另一遺憾就是在2012年肘擊哈登，「我無法控制自己的情緒，當時我32歲，打出了一場好球，那是我在湖人打得最好一場比賽，我花了好幾年的時間才弄清楚如何和Kobe一起比賽，我打出了好表現，上半場就得了16分，我打爆了對手。在我灌籃後，哈登從後面推我一下，我當時就想讓背後那個人滾開，我不知道是哈登，那是我生涯最糟的時刻之一。」

這次的肘擊事件，也可說是世界和平的代表作，因為近年哈登表現超擊火燙，許多人都在想要如何防守「大鬍子」，而許多球迷都戲稱應該要讓世界和平再次對位哈登，也有許多球迷製圖把哈登頭部P到整個凹進去變形，但因為這次肘擊事件，世界和平也遭到禁賽7場。

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關鍵字： NBA湖人世界和平哈登
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