亞洲盃橄欖球錦標賽第一級盃賽　號召全民進場熱血相挺

▲亞洲盃橄欖球錦標賽第一級盃賽將在29日和6月1日於台北田徑場開戰。（圖／體育署提供）



體育中心／綜合報導

2019亞洲盃橄欖球錦標賽第一級盃賽，今(29)日及6月1日在臺北田徑場點燃戰火，這次將有斯里蘭卡、新加坡、菲律賓及我國一同角逐冠軍金盃。

我國去(107)年於亞洲盃橄欖球錦標賽第二級盃賽獲得冠軍，成功晉級第一級，而今(108)年面對第一級各國好手，除集結我國優秀選手外，中華民國橄欖球協會這次也邀請日本前國家代表隊總教練荻本光威擔任本屆中華隊執行教練，希望藉由他的經驗與指導幫中華隊取得佳績。

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本次賽事除結合UDN售票網，推出套票方案結合相關賽事周邊商品外，為迎接9月將於日本舉行的世界盃橄欖球賽，現場將抽出一名進場加油的幸運觀眾，獲得2張世界盃橄欖球賽開幕戰的門票。另中華民國橄欖球協會特別邀請2007世界盃冠軍南非國家代表隊教練Jake White擔任賽事代言人，並藉由舉辦教練座談會等周邊活動，分享冠軍教練的橄欖球理念及經驗。

舉辦頂級國際運動賽事，提升全民運動參與及觀賽人口，提升臺灣國際能見度是體育署推展國際體育交流的重要政策及目標。教育部體育署歡迎熱血球迷們踴躍進場為我國好手加油，發揮主場優勢，未能到現場為球員打氣的粉絲也別失望，Eleven Sports體育家族將提供現場直播服務，一起為中華隊加油。

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