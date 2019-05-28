日職／大王敲出長打外加貢獻勝利打點　火腿4比3擊退羅德

▲王柏融4支1貢獻勝利打點。（圖／記者季相儒攝）



記者黃詩崴／綜合報導

日本火腿28日主場迎戰千葉羅德，王柏融擔任先發第五棒鎮守左外野，單場4次打擊機會，繳出1支敲在全壘打牆上的二壘安打，並且有1分打點，該打點也是球隊的勝利打點，火腿以4比3擊敗羅德。今天效力羅德的陳冠宇也有登板，1局無失分，並且順利解決王柏融。

王柏融4局下，本場第2次上場打擊，一壘有跑者中田翔，他面對羅德先發涌井秀章，相中一記偏高的失投球，一棒將小白球送到中外野直擊全壘打牆的二壘安打，並且靠著隊友的火力支援回本壘得分。

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5下火腿攻勢再起，1出局進佔一、三壘，王柏融游擊滾地球野選上壘，不過帶有1分打點，這分也是火腿的超前分，終場火腿靠著這1分以4比3擊敗羅德。

▲陳冠宇成功解決王柏融。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

陳冠宇8下登板中繼，王柏融擔任開局首名打者，雖然大王選到1好2壞的球數領先，不過最後敲出內野上空的小飛球遭接殺。陳冠宇也報了前一次對決王柏融被敲安的一箭之仇。

陳冠宇今天中繼1局沒有失分，被敲出1支安打，但也送出1次三振，自責分下修至0.93。

王柏融今天單場繳出4支1，包括1支二壘安打，1打點，打擊率稍微下修至0.277。

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