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日職／台灣內戰第二度交手　陳冠宇再度解決大王

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▲陳冠宇。（圖／截自太平洋聯盟TV）

▲陳冠宇。（圖／截自太平洋聯盟TV）

記者黃詩崴／綜合報導

日本火腿28日主場迎戰千葉羅德，王柏融與陳冠宇再度上演台灣內戰，王柏融敲出內野小飛球遭接殺。不過王柏融單場繳出4支1包括一支長打還有1分打點，8局火腿以4比3領先。

陳冠宇8下登板中繼，王柏融擔任開局首名打者，雖然大王選到1好2壞的球數領先，不過最後敲出內野上空的小飛球遭接殺。陳冠宇兩度交手王柏融都讓他敲出飛球接殺。

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陳冠宇今天中繼1局沒有失分，被敲出1支安打，但也送出1次三振，自責分下修至0.93。

2上羅德井上晴哉轟出陽春砲先馳得點，3上羅德開局先是江村直也選到四壞保送，荻野貴司再補上二壘安打進佔二三壘，接下來靠著內野滾地以及清田育宏的安打送回2分。

4下中田翔擔任首名打者敲出一壘安打上壘，王柏融在1壞球的情況下，相中涌井秀章一記偏高失投球，一棒將球直擊中外野全壘打大牆形成二壘安打。

5下大田泰示先敲出一壘安打，下一棒近藤健介飛球遭接殺，中田翔右外野一壘安打、大田進佔三壘，王柏融游擊滾地野選上壘帶有1分打點。

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關鍵字： 日本職棒日本火腿王柏融千葉羅德陳冠宇
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