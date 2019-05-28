日職／第2轟差點出爐！王柏融深遠二壘安打　4局火腿3比3羅德

▲王柏融擊出中外野深遠二壘安打。（圖／記者季相儒攝）



記者黃詩崴／綜合報導

日本火腿28日主場迎戰千葉羅德，王柏融擔任先發第5棒，第2次上場打擊敲出直擊全壘打牆的二壘安打，再靠著清宮幸太郎送回本壘得分。羅德有井上晴哉的陽春砲，外加3局連續安打拿到3分，4局結束火腿3比3落後羅德。

金子弌大近5場先發狀況不佳，只有1場投滿5局，不過在首局對羅德送出三上三下，1下火腿靠著大田泰示內野安打後近藤健介選到四壞保送進佔得點圈，不過中田翔擊出本壘後方飛球遭接殺，王柏融在1好2壞球數領先後擊出游擊滾地遭刺殺，火腿首局讓涌井秀章花了30球不過無功而返。

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2上羅德井上晴哉轟出陽春砲先馳得點，3上羅德開局先是江村直也選到四壞保送，荻野貴司再補上二壘安打進佔二三壘，接下來靠著內野滾地以及清田育宏的安打送回2分。

4下中田翔擔任首名打者敲出一壘安打上壘，王柏融在1壞球的情況下，相中涌井秀章一記偏高失投球，一棒將球直擊中外野全壘打大牆形成二壘安打、中田翔上三壘，接下來靠著清宮幸太郎二壘安打送回2分，隨後清水優心、中島卓也連續安打追平比數。

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