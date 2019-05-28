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勇士沒KD奪冠重新擦亮招牌　杜蘭特率隊奪冠才是正解　

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▲勇士柯瑞、杜蘭特；火箭保羅、哈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

勇士如果沒有杜蘭特(Kevin Durant)到底有沒有比較強，是今年NBA不斷被炒作的話題。球評布洛薩德（Chris Broussard）就中肯指出，如果勇士沒他照常奪冠，不就證明自己沒那麼重要？看來杜蘭特要證明自己聯盟最強的地位，勢必得離開勇士率隊問鼎總冠軍。

「如果勇士4比0橫掃暴龍，那你可以說他們沒杜蘭特比較強嗎？應該還是不太可能，有杜蘭特在，他們連續兩年擊敗有詹姆斯的騎士，9戰拿到了8勝。」布洛薩德。他指出首先如果勇士要證明自己沒杜蘭特也是強隊，必須先在他缺席的狀況下拿下總冠軍，接著等下個球季他離開，例行賽拿下65勝，到了季後賽再次一路過關斬將拿下總冠軍。「這樣就可以說，勇士沒KD更強。」

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「但如果勇士今年照常奪冠，那不就證明杜蘭特沒那麼重要？」

「杜蘭特的個人能力無人能及，和他相提並論的柏德（Larry Bird）、魔術強森(Magic Johnson)、喬丹(Michael Jordan)、鄧肯(Tim Duncan)、歐拉朱萬(Hakeem Olajuwon)，都被他們的球隊強烈需要，這也是大家挑戰KD的地方，希望他去帶領需要他的球隊拿下總冠軍。」

因此不管對勇士和杜蘭特來說，要各自證明自身的地位，只有分手才是正解。

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關鍵字： 勇士柯瑞杜蘭特
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