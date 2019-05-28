中職二軍／羅嘉仁被強襲球擊傷退場　富邦完封兄弟

▲▼富邦悍將羅嘉仁。（圖／記者李毓康攝）

記者歐建智／綜合報導

中華職棒富邦悍將二軍與中信兄弟二軍今天（28日）交手，富邦動用6位投手聯手壓制兄弟二軍，以3比0贏球，羅嘉仁在9局上被強襲球擊中緊急退場。

羅嘉仁是在9局上3比0領先上來救援，三振蘇緯達之後，被高宇杰擊出的投手前強襲球，打中左半邊身體，捕手戴培峰撿球後傳一壘刺殺。

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由於被強襲球正中身體，富邦悍將二軍馬上把羅嘉仁換下來休息，由王尉永登板，讓岳東華打成游擊滾地出局。羅嘉仁的身體有無大礙值得觀察。

富邦悍將二軍今天由黃亦志先發5局，被2支安打、1次三振、2次保送，無失分。羅華韋中繼被1支安打、2次三振，無失分奪本季二軍首場勝投。張耿豪中繼1局被2支安打、1次三振，無失分。賴鴻誠投1局未被安打，1次保送無失分。

中信兄弟二軍先發投手廖乙忠投5.2局被4支安打、3次三振、1次保送，3失分都不是自責失，扛下二軍第2敗。

兩隊前5局都未得分，6局下陳品捷安打上壘，二出局一壘有人，廖乙忠保送王思聰，讓石翔宇打成三壘滾地球，岳東華失誤失2分，之後再被安打失1分。

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