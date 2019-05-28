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中職／桃猿動紫趴531開趴　動紫包7.0限量開賣

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▲Lamigo桃猿動紫趴動紫包。（圖／桃猿提供）

▲Lamigo桃猿動紫趴動紫包。（圖／桃猿提供）

體育中心／綜合報導

Lamigo桃猿動紫趴即將在5月31日開趴，象徵動紫精華的動紫包已經進階到7代，總價3620元組成的「動紫包7.0」，動紫價只要1500元就可購得，限量1500包。

「動紫包7.0」商品組合開賣資訊大公開！內含市價680元的DZP7側背包1只、980元的DZP7 T-SHIRT1件、980元的DZP7老帽1頂、980元的零負重頸戴式雙頭電風扇1只。

今年動紫包的亮點過於這款Lamigo頸戴式雙頭電風扇，不但感覺零負重且內置超大2000mAh 容量電池，擁有3種風速，最大風速達10kph，最長使用超過 10小時。

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