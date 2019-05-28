中職／桃猿動紫趴531開趴　動紫包7.0限量開賣

▲Lamigo桃猿動紫趴動紫包。（圖／桃猿提供）

體育中心／綜合報導

Lamigo桃猿動紫趴即將在5月31日開趴，象徵動紫精華的動紫包已經進階到7代，總價3620元組成的「動紫包7.0」，動紫價只要1500元就可購得，限量1500包。



「動紫包7.0」商品組合開賣資訊大公開！內含市價680元的DZP7側背包1只、980元的DZP7 T-SHIRT1件、980元的DZP7老帽1頂、980元的零負重頸戴式雙頭電風扇1只。



今年動紫包的亮點過於這款Lamigo頸戴式雙頭電風扇，不但感覺零負重且內置超大2000mAh 容量電池，擁有3種風速，最大風速達10kph，最長使用超過 10小時。

<p>快下載<strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><a href=" https://www.ettoday.net/events/ad-source/app/redirect.php?utm_source=et_fb&utm_medium=fbevent_CPBL&utm_campaign=fbevent_CPBL">《ETtoday新聞雲》App</a></span></strong>，準時鎖定中職賽事直播外，<strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">5/3-5/31只要每天打開</span></strong><a href=" https://www.ettoday.net/events/ad-source/app/redirect.php?utm_source=et_fb&utm_medium=fbevent_CPBL&utm_campaign=fbevent_CPBL"><strong>《ETtoday新聞雲》App</strong></a>，進入<span style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">「中職看ET 上半季冠軍神預測」活動</span></strong></span>，投票給你認為最有機會奪冠的隊伍，<strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">參加投票即可抽【預測參加獎】，預測中季冠軍隊還可再抽【預測成功獎】，雙重大獎等你拿，還不快來滑一下！</span></strong></p>