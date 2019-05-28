麥考沒表現空間離開勇士　不後悔但太孩子氣

▲麥考效力暴龍出戰老東家勇士。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

前勇士後衛麥考（Patrick McCaw）上個球季拒絕勇士開出2年400萬美元的合約，輾轉待過騎士來到暴龍，巧合帶他前往總冠軍賽與老東家相遇。談到離開勇士的原因他說：「我會說是上場時間，但當時我太過情緒化，像個小孩一樣。也許我想要的不是上場時間，而是給自己多一點機會。」

去年勇士拿下總冠軍賽，麥考並沒有和隊友一同慶祝，反倒是在休息室落淚痛哭。「我什麼都不能做，就只有哭。我知道我所經歷過的，要消化這一切有多困難。我差點就因為受傷結束生涯，但還好老天賞飯吃，我還能打。」2016至2018球季麥考上場128場，平均4分，在柯瑞(Stephen Curry)、湯普森(Klay Thompson)和李文斯頓(Shaun Livingston)身後難有發揮機會。此外他還因為卡特(Vince Carter)的犯規造成腰椎受傷。

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麥考的經紀人建議他接受勇士開出的合約，但等到季前訓練營和開幕戰頒發冠軍戒儀式，他都沒做出決定。到了12月，騎士開出300萬合約，勇士並沒有跟進。「他希望到能夠發揮潛能的地方，不認為這裡是合適的球隊。我希望他能回來，但球員得做出對自己最好的決定，我還是非常喜歡他。」李文斯頓說。

才為勇士打了3場比賽麥考就被釋出，暴龍才以底薪合約將他簽下。例行賽26場比賽他平均上場13.2分鐘，拿下2.7分。儘管上場時間不夠多，但他對自己的決定感到開心。季後賽前兩輪，他也只上了7場共拿到2分，東區冠軍賽還遭逢哥哥過世，缺席了前5戰。

儘管如此，麥考現在對於總冠軍賽充滿期待，「我不知道球迷會噓我還是怎樣，但我感到非常興奮，想看看現場到底會是什麼氛圍。我們絕對有機會拿到冠軍，我們掌握了主場，這是一大優勢。」

▲麥考曾效力勇士兩季。（圖／達志影像／美聯社）



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