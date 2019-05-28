法網／謝政鵬28日下午5點初登場　謝淑薇應援：弟弟很厲害

▲謝政鵬／朗卡特。（圖／海碩整合行銷提供）



記者林育正／綜合報導

世界雙打排名65寫下台灣歷史新高的謝政鵬和印尼搭檔朗卡特(Christopher Rungkat)生涯首度扣關法網，將在台灣時間28日下午5點出賽。謝淑薇近日也不斷在粉絲專頁提及弟弟出賽時間，更表示：「弟弟很厲害。」

謝政鵬生涯第4次挑戰大滿貫，和印尼搭檔朗卡特(Christopher Rungkat)的對手將是16種子，美國的克萊吉塞克(Austin Krajicek)和紐西蘭選手席塔克（Artem Sitak）。

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「台印搭檔」雙人組今年表現亮眼，已經拿下4座挑戰賽冠軍，其中在韓國釜山和光州兩站挑戰賽「背靠背」奪冠，今年更已3次挑戰更高層級的ATP巡迴賽。在索非亞男網賽他首度殺進巡迴賽決賽，最後抱回亞軍，在馬賽和日內瓦兩站也都闖過首輪抵達8強，和謝淑薇今年狀況都非常火燙。

「我這個弟弟很厲害，可惜經費資源比我更匱乏，所以請的團隊大概是我的150分之1吧。很多時候他都會在當天比賽打完，再趕到另外一個俱樂部去教球賺旅費。甚至打完比賽趕到別地方，帶別人打業餘賽賺旅費。」謝淑薇日前表示。「我比較幸運，單雙兼項的獎金，讓我能支付一個頂尖教練出來四大公開賽支援，另外還有3位助理教練，跟2位體能教練，防護員還有按摩師，眾兄弟姊妹...等，輪著來幫忙我的整個職業生涯。」

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