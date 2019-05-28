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G-SHOCK 3x3街頭霸王戰報名開跑　北中南街頭決戰

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▲▼「G-SHOCK 3x3 街頭霸王戰2018」，昔日戰友陳信安、李學林睽違10年再度在台灣籃球場上同場競賽SBL灌籃王王律智、UBA冠軍隊員劉駿霆、首府飛人柴瑋及能仁飛人林彥廷。（圖／品牌提供）

▲「G-SHOCK 3x3 街頭霸王戰」，今年報名人數創新高。（圖／品牌提供）

體育中心／綜合報導

2019年「G-SHOCK 3x3街頭霸王戰」賽事擴大，至北、中、南三區舉辦，預計號召384組隊伍參與「G-SHOCK 3x3街頭霸王戰2019」預賽，報名時間自2019年5月27日起，組別分為高中男子組與公開男子組，並於全台北、中、南進行預賽，各組別分別取兩隊晉級決賽，備有獎金與G-SHOCK新款手錶。

以強悍精神和街頭潮流聞名的運動腕錶品牌G-SHOCK，於2018年起首度舉辦「G-SHOCK 3x3街頭霸王戰2018」，獲得廣大且熱烈的回響，總計272組報名初賽，今年報名人數再創新高，歡迎各界籃球好手，即刻集結強悍隊友，一同決戰夏日台灣街頭。

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G-SHOCK 3x3街頭霸王戰2019賽事共分高中男子組與公開男子組，並於全台北中南三區進行預賽。預賽日期與球場分別為7月6日(六)台灣大學中央籃球場、7月27日(六) 台中逢甲大學戶外籃球場及8月17日(六)高雄青少年運動園區籃球場。

總計共12隊優勝隊伍晉級於9月初所舉辦的「榮耀之夜」六強決賽。各組冠軍隊伍將可獲贈新台幣2萬元與GA-2000非市售版精美套裝組，亞軍與季軍則可分別獲贈獎金新台幣1萬5仟元、新台幣1萬元和G-SHOCK新款手錶。

關鍵字： G-SHOCK 3x3街頭霸王戰G-SHOCK
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