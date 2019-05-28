曼巴精神！詹皇凌晨4點到訓練館苦練：早起鳥兒有蟲吃

▲詹姆斯本季無緣季後賽，也中斷連續13年打進季後賽的紀錄。 （圖／CFP）

記者周偉承／綜合報導

「你有看過凌晨4點的洛杉磯嗎？」這是湖人傳奇球星布萊恩(Kobe Bryant)的名言，表達他平時的訓練有多刻苦。近年有許多尊敬布萊恩的球員也效法這樣的「曼巴精神」，天還沒亮就起床訓練，而現役的湖人球星「詹皇」詹姆斯(LeBron James)27日也在IG限時動態分享了自己凌晨4點多的訓練畫面，早早就為下個賽季開始準備！

詹姆斯先在限時動態PO出了一段抵達訓練館並下車的影片，影片中還標註了「上午4點48分」，並寫了一句「早起的鳥兒有蟲吃」，接著還陸續PO出了湖人訓練館與健身房的照片，接下來還能看到他在健身房中隨著音樂擺動的自拍影片，然後就是使用器材賣力訓練的畫面，看得出來他已經開始為下個賽季努力做準備。

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▼早起的鳥兒有蟲吃。 （圖／翻攝自Instagram／kingjames）

去年夏天，魔術強森成功幫紫金大軍找來聯盟頭號球星詹姆斯，希望能重返睽違5年的季後賽，無奈詹皇在去年聖誕大戰拉傷鼠蹊部，連續休戰了17場才復出，這段期間湖人從西區第4跌出了分區前8強，最終連6季遭拒於季後賽門外。

▼詹姆斯本季雖然受到傷病影響，但是自身表現仍然維持頂尖水準。 （圖／CFP）

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