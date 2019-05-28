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遊騎兵黃暐傑保送、暴投後回穩　3A防禦率維持0

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▲黃暐傑。（圖／達志影像／美聯社）

▲黃暐傑。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

遊騎兵3A黃暐傑28日（台灣時間）中繼登板，投2局無失分，防禦率仍保持0。

遊騎兵3A與太空人3A交手，遊騎兵先發投手Taylor Guerrieri投到第3局被敲1安打又投保送，留下一、二壘有跑者換黃暐傑接替。

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黃暐傑先三振第1棒Alex De Goti，然後投出暴投讓跑者攻佔二、三壘，接著保送形成滿壘，再被Myles Straw敲出安打掉1分，之後製造滾地球，不過跑者趁傳再添1分，這兩分都得算在先發投手帳上，而且形成2比2平手局面，黃暐傑又再次保送，接著再以飛球解決打者止血，所幸沒有被攻下超前分。

黃暐傑4局上續投，製造飛球出局後，被Lorenzo Quintana安打，但企圖跑上二壘的他被抓到，牽制出局，然後黃暐傑在以二壘平飛球解決1人，5局上遊騎兵再換投，黃暐傑退場。最終太空人3A在9局上得5分奠定勝基，以8比4獲勝。

黃暐傑投2局，用44球，有25顆好球，被敲2安打有2保送，奪1次三振。他本季5月開始在3A出賽，目前出賽5場都是短局數，有2次先發，累計9局只被敲3支安打，奪13K，但有4次保送，被打擊率0.111，防禦率仍是0，WHIP值0.78。

關鍵字： 黃暐傑遊騎兵
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