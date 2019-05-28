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洋基「假先發」策略奏效　近9戰豪取8勝續坐龍頭

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▲洋基「假先發」格林（Chad Green）。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基「假先發」格林（Chad Green）。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

洋基今年賽季一直在對付傷兵問題，在先發史華連諾（Luis Severino）、沙巴西亞（CC Sabathia）和佩克斯頓（James Paxton）相繼受傷下，洋基的「假先發」策略收到良好成效，格林（Chad Green）28日擔任假先發，洋基以5比2擊敗教士，近9場比賽勇奪8勝。

本季牛棚投手格林是洋基假先發的主要人選，大多控制在先發2局以內，今日出戰教士主投1局無失分，飆出3次三振，隨後洋基動員5名投手，合計8局被敲出6安打責失2分，送出8次三振，最終由海爾（David Hale）摘下勝投。

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格林表示，「我就是上場去投球而已，除了拿下第一個出局數之外，其餘跟擔任中繼沒有什麼不同。」今年格林3度擔任假先發，洋基都拿下勝利，但此戰是他假先發以來，首次無失分，逐漸適應新角色。

「今天牛棚表現非常出色，這一切都是從格林好投開始。」洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，「這完全是壓倒性的，當他拿出最好的表現，並三振掉對方厲害的三名打者，為本場比賽奠定勝基。」

成功的假先發策略，也要搭配打線的火力支援，此戰佛雷澤（Clint Frazier）、賈德納（Brett Gardner）和桑契斯（Gary Sánchez）都敲出了全壘打，3人合計貢獻4分打點，幫助洋基奪勝。

洋基五月份戰績亮眼，只輸掉7場比賽，而近9場比賽更是拿下8勝，目前以35勝18敗、勝率6成60續坐美東區龍頭。

▲洋基厄薛拉再見安打逆轉光芒，搶下美東區龍頭 。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基續坐美東區龍頭 。（圖／達志影像／美聯社）

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