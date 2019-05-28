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法網／謝淑薇賞蛋晉級64強　世界排名22再創生涯新高！

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▲謝淑薇 。（圖／達志影像／美聯社）

▲謝淑薇法網晉級64強 。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

謝淑薇在28日凌晨單打首輪，以6比4、3比6、6比0解決世界排名79的瑞士二姊格露比琪(Viktorija Golubic)晉級64強。拿下此役勝利，謝淑薇的世界排名也將來到22名，寫下生涯新高刷新台灣網壇歷史！

比賽首盤戰況詭譎，謝淑薇首局先保發後雙方接下來9個發球局都沒有保住，但謝淑薇5次破發硬是比對手多一次，6比4先拿下。首盤雙方發球得分率都低於50%，格露比琪更出現3次雙發失誤。次盤格露比琪連續兩次破發一度取得5比2領先，雖然謝淑薇在第8局回破，可惜第9局再次失守，3比6進入決勝盤。

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第3盤首局謝淑薇就霸氣送出Love Game破發，接下來連續2個破發點都順利掌握，賞蛋6比0收尾，耗時1小時40分鐘以6比4、3比6、6比0晉級64強。下一輪對手，將是曾在2014法網闖進4強的德國選手佩特珂薇琪(Andrea Petkovic)。

由於謝淑薇去年法網單打止步首輪，因此今年晉級次輪等於添得60分積分，世界排名預計至少上升至22名，改寫生涯新高，更是台灣網壇的新歷史。謝淑薇曾在2013年2月5日來到世界第23，經過6年多再創生涯巔峰。

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關鍵字： 謝淑薇法網
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