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中職／生死接線員曾少宗、劉倩妏　530為富邦悍將開球

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▲《生死接線員》主角曾少宗、劉倩妏，5月30日蒞臨新莊為悍將開球。（圖／富邦悍將提供）

▲《生死接線員》主角曾少宗、劉倩妏，5月30日蒞臨新莊為悍將開球。（圖／富邦悍將提供）

體育中心／綜合報導

公視的好戲連發也刷出新紀錄，《生死接線員》新劇收視開紅盤，在首週2集就打破公視開台首播新高紀錄，球團特別邀請劇中男女主角曾少宗、劉倩妏於5月30日蒞臨新莊棒球場擔任開球嘉賓，他們將要與悍將一起開出不斷超越自己的好球！

公視近期有許多精彩的戲劇，廣受肯定與好評！5/4日起推出由曾少宗、劉倩妏主演的新劇《生死接線員》以器捐協調師為背景，是台灣首部「器捐移植協調師」的職人劇。

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大多數人對於這個職業相當陌生，器捐移植協調師是一個24小時隨時待命的工作，他們必須要透過與各個醫療團隊、捐贈者、受贈者及家屬不斷地溝通協調，才能在目前法理規定的雙盲制度(捐、受贈者互不相認)內，達到最「圓滿」的結果。

劇中男主角曾少宗飾演外科醫生，與女主角劉倩妏所飾演的器捐移植協調師在工作上密不可分，兩位透過戲劇傳達醫療人員的職業辛苦與艱難，除了讓大家知道器捐移植協調師的工作內容外，更凸顯器官捐贈的重要性。

生死接線員》已經於5月4日起每週六晚間9時播出，本周六將會播出完結篇，精彩的戲劇內容請鎖定公視首播，5月30日歡迎球迷朋友進場，欣賞曾少宗、劉倩妏在新莊棒球場為富邦悍將開出的精采好球。

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關鍵字： 中華職棒富邦悍將
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