中職／兄弟黃恩賜今二軍3局無失分　本周回一軍先發

▲▼中信兄弟黃恩賜。（圖／記者李毓康攝）

記者歐建智／台北報導

中信兄弟本土投手黃恩賜今天（27日）在二軍登板，投3局被2支安打、2次三振，沒有失分，本周可希望會回到一軍先發。

黃恩賜因狀況不佳，在5月21日下二軍調整，一直沒有機會出賽，27日在中信兄弟二軍與桃猿二軍的保留比賽，終於有機會登板。

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他在5局上登板，先被二壘安打，但隨後連續解決3人次，6局上一出局後被安打，以雙殺化解，7局上未被上壘有2次三振。

黃恩賜最快在5月31日回到一軍，有機會在周六或周日的比賽先發，中信兄弟目前本土先發投手缺人，黃恩賜歸隊可牛解燃眉之急。

目前中信兄弟一軍先發有洋投萊福力、艾迪頓及本土投手蔡齊哲、王奕凱，萊福力在28日先發出賽，本周可能會投1休4先發2場。

黃恩賜若在周六先發，可能就是接替王奕凱的先發位置，左投王奕凱或會轉到牛棚待命。

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