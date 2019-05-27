中職／兄弟14戰2勝排頭變老三　投手崩盤、打擊又不振

▲▼中信兄弟抗議。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／台北報導

中信兄弟近14場比賽只拿2勝卻吞下12敗，排名從第一名跌到第3名，在這14場比賽期間的投手防禦率高達5.34，打擊率只有2成51，投手崩盤、打者難以打回分數是主因。

5月5日中信兄弟拿到6連勝，當時仍居上半季排名首位，5月7日對戰富邦悍將碰上強投索沙，遭到0比4封鎖，中信兄弟戰績開始一路往下跌。

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中信兄弟先是7連敗，5月17日對戰富邦悍將以8比2

贏球，再來又是3連敗，5月24日以5比2打敗統一獅再有取勝，目前又是2連敗。

在這14場比賽中，中信兄弟投手群共投118局，失77分責失70分、防禦率5.34，被127支安打，飆出84次三振。

打擊群則是在455打數敲出114支安打，打擊率2成51，得分49分，其中有2場比賽沒有得分，最多單場拿8分，有2場比賽是1分敗。

目前中信兄弟上半季團隊防禦率4.74，打擊率是2成58，都比14場期間的表現還要好。

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