雷納德第一替補阿努諾比將歸隊　林書豪出場再受壓縮

▲阿努諾比將在總冠軍戰中復出。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

暴龍在東區冠軍戰以4比2淘汰公鹿成功晉級總冠軍戰，暴龍27日再傳出戰力好消息，前鋒阿努諾比(OG Anunoby)將有機會在總冠軍戰中回歸，讓替補戰力能夠再次提升，但這也會讓林書豪出場機會再次降低。

阿努諾比在4月份因為急性闌尾炎進行了闌尾切除手術，導致整個季後賽至今都未出賽，不過根據《多倫多太陽報》記者沃爾斯塔特(Ryan Wolstat)在推特上指出， 暴龍對於阿努諾比在總冠軍戰復出的情況感到很樂觀，但仍無法得知確切的回歸時間，阿努諾比的歸來，球隊也會在拉開空間方面做得更好，同時阿努諾比還會分擔雷納德(Kawhi Leonard)在側翼的壓力。

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在東區冠軍戰G6賽前，阿努諾比已經跟球隊一同進行熱身，這也是他在接受闌尾切除手術後，首次投入到賽前熱身。本季阿努諾比一共為暴龍出賽67場比賽，場均出賽20.2分鐘，可以得到7分、2.9籃板、0.7助攻，是暴龍替補的重要戰力，除了進攻端能分擔雷納德在側翼的壓力，讓「可愛」可以獲得一些休息時間，同時阿努諾比也能在防守端給予勇士許多麻煩。

不過若阿努諾比回歸戰場，這也意味著林書豪上場的機會又變得更加渺茫，林書豪在季後賽中已經不得教練信任，先前范弗利特(Fred VanVleet)又找回身手，讓本來就沒多少出場機會的林書豪處境更加尷尬，現在阿努諾比又將歸隊，後場的位置自然會由他補上，林書豪很有可能在總冠軍戰中都沒有出場機會。

▲若阿努諾比回歸，林書豪出場機會將會再受壓縮。（圖／CFP）

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