運動雲

>

雷納德第一替補阿努諾比將歸隊　林書豪出場再受壓縮

ETtoday運動雲

▲暴龍阿努諾比。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿努諾比將在總冠軍戰中復出。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

暴龍在東區冠軍戰以4比2淘汰公鹿成功晉級總冠軍戰，暴龍27日再傳出戰力好消息，前鋒阿努諾比(OG Anunoby)將有機會在總冠軍戰中回歸，讓替補戰力能夠再次提升，但這也會讓林書豪出場機會再次降低。

阿努諾比在4月份因為急性闌尾炎進行了闌尾切除手術，導致整個季後賽至今都未出賽，不過根據《多倫多太陽報》記者沃爾斯塔特(Ryan Wolstat)在推特上指出， 暴龍對於阿努諾比在總冠軍戰復出的情況感到很樂觀，但仍無法得知確切的回歸時間，阿努諾比的歸來，球隊也會在拉開空間方面做得更好，同時阿努諾比還會分擔雷納德(Kawhi Leonard)在側翼的壓力。

請繼續往下閱讀...

在東區冠軍戰G6賽前，阿努諾比已經跟球隊一同進行熱身，這也是他在接受闌尾切除手術後，首次投入到賽前熱身。本季阿努諾比一共為暴龍出賽67場比賽，場均出賽20.2分鐘，可以得到7分、2.9籃板、0.7助攻，是暴龍替補的重要戰力，除了進攻端能分擔雷納德在側翼的壓力，讓「可愛」可以獲得一些休息時間，同時阿努諾比也能在防守端給予勇士許多麻煩。

不過若阿努諾比回歸戰場，這也意味著林書豪上場的機會又變得更加渺茫，林書豪在季後賽中已經不得教練信任，先前范弗利特(Fred VanVleet)又找回身手，讓本來就沒多少出場機會的林書豪處境更加尷尬，現在阿努諾比又將歸隊，後場的位置自然會由他補上，林書豪很有可能在總冠軍戰中都沒有出場機會。

▲暴龍林書豪。（圖／CFP）

▲若阿努諾比回歸，林書豪出場機會將會再受壓縮。（圖／CFP）

快下載《ETtoday新聞雲》App，準時鎖定中職賽事直播外，5/3-5/31只要每天打開《ETtoday新聞雲》App，進入「中職看ET 上半季冠軍神預測」活動，投票給你認為最有機會奪冠的隊伍，參加投票即可抽【預測參加獎】，預測中季冠軍隊還可再抽【預測成功獎】，雙重大獎等你拿，還不快來滑一下！

關鍵字： NBA暴龍阿努諾比林書豪
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

熱門新聞

16歲神準少年「吃雞」吃到東奧射擊門票　爸媽反唸：他應該早點睡

中職／嘟嘟沈穩、費古洛剛來台難溝通　高志綱最有印象

生子後范弗利特3戰三分17投14中　Drake又幫納斯按摩

蘇迪曼盃／桃田賢斗、山口茜三局遭逆轉　大陸3比0日本捧冠

強調下季將捲土重來　字母哥記者會仍被惹毛直接離席

中職／不知要打還是守！林泓育開轟拿MVP：蹲到沒感覺

讀者回應

﻿

最新新聞

1新北市、高雄市進四強　28日敗部

2兄弟14戰2勝變老三　投手崩盤打擊不振

3阿努諾比回歸　豪哥出場機會更小

4勇士戰暴龍　柯瑞雷納德最強對決

5王柏融明星賽暫居第十　陽岱鋼未入榜

熱門新聞

1他「吃雞」吃到東奧射擊門票　反被爸媽唸

2潘威倫費古洛　高志綱蹲捕印象深

3生子後范弗利特3戰三分17投14中

4蘇迪曼盃／大陸3比0日本捧冠

5強調捲土重來　字母哥記者會被惹毛

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

怎麼投怎麼被打，富邦狂打四分Lamigo投捕無奈 | 05_25 Lamigo vs 富 邦 二局下

二軍中信兄弟 VS LAMIGO桃猿板凳清空

鄭凱文因不滿換投，直接下場將球隨手拋給捕手遭球團罰款警告｜05_15 統一 vs 兄弟 賽後

李宗賢再度展現守備好身手，海豚跳沒收了林立安打 | 05_25 Lamigo vs 富邦 五局上

中華職棒30年_宣傳片

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

同志師影響小孩性向家長籲轉班　台南議員：尊重同志！開同志專班

羅志祥.易烊千璽街舞battle　3分鐘編排...跳3輪才決勝負

泡溫泉+煮溫泉蛋！宜蘭太平山必遊　還可搭蹦蹦車、賞夏季楓紅

不知被耍...目睹番茄醬消失超興奮 他「抖音」尖叫問共犯：你有看見嗎
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366