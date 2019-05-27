日職／王柏融明星賽2829票暫居洋聯第10　陽岱鋼未入榜

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／綜合報導

日本職棒明星賽票選在24日展開，經過3天球迷票選，日本職棒聯盟今天（27日）公布第一次票選結果，日本火腿台灣外野手王柏融以2829票暫居太平洋聯盟外野手票選第10名，巨人隊外野手陽岱鋼並不在前10名之內。

今年日本職棒明星賽7月12日東京巨蛋、7月13日在大阪甲子園各打1場，球迷票選從今天展開到6月16日截止，5月27日第一次發表結果，6月24日是最終票選結果發表。

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第一次票選結果發表，王柏融以2829票暫居洋聯外野手排名第10名，是旅日選手中唯一有進入榜內的球員。巨人隊陽岱鋼並不在中央聯盟外野手前10名之內。

洋聯外野手以西武獅秋山翔吾18584票最高，其次是歐力士吉田正尚14374票，第3名是日本火腿大田泰示的12529票，軟銀鷹柳田悠岐12509票暫居第4，火腿西川遥輝10758票排第5。

日職今年明星賽票選，目前以西武獅一壘手山川穂高22811票最高。巨人隊坂本勇人有20224票是中央聯盟人氣王。洋將最高票是羅德萊亞德的16295票，是洋聯三壘手最高票。

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