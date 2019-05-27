法網／謝淑薇列女雙第3種子　謝政鵬男雙初登場

▲謝淑薇法網單雙打雙線作戰 。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

法網女雙籤表出爐，「台灣一姐」謝淑薇與捷克搭檔斯特里柯娃(Barbora Strycova)名列第3種子，而弟弟謝政鵬今年也是生涯首度參賽法網，「詹家姐妹」詹詠然和詹皓晴則是大會第8種子，雙打台灣共3組人馬上陣。

謝淑薇和斯特里柯娃今年賽季已攜手打下兩座冠軍，包括杜拜女網賽以及紅土的馬德里女網賽。兩人位在籤表下半部，首輪64強的對手，將是俄羅斯和哈薩克組合庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）和沃斯科波娃(Galina Voskoboeva)。雙方在馬德里才剛交手過，當時謝淑薇和斯特里柯娃以3盤驚險獲勝。

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而在籤表同區，最強勁的對手則是第2種子巴博絲(Timea Babos)和茉蘭登諾維奇(Kristina Mladenovic)，兩人為去年澳網和WTA年終賽冠軍。

詹詠然和詹皓晴位列第8種子抽在籤表上半區，首輪面對烏克蘭女將科茲洛娃(Kateryna Kozlova)，和俄羅斯的潘諾娃（Alexandra Panova）。上半區最大敵手，為頭號種子捷克組合席尼亞可娃(Katerina Siniakova)和克瑞絲可娃（Barbora Krejcikova）。

而世界雙打排名65寫下台灣歷史新高的謝政鵬，則是和印尼搭檔朗卡特(Christopher Rungkat)生涯首度扣觀法網，也是謝政鵬第4次扣關大滿貫。兩人對手將是16種子，美國的克萊吉塞克(Austin Krajicek)和紐西蘭選手席塔克（Artem Sitak）。

▲謝政鵬和印尼搭檔朗卡特首次出戰法網。（圖／海碩整合行銷提供）



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