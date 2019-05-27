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中職／明星賽票選一片黃全是中信兄弟　彭政閔居人氣王

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▲▼中信兄弟彭政閔。（圖／記者李毓康攝）

▲▼中信兄弟彭政閔。（圖／記者李毓康攝）

記者歐建智／台北報導

中華職棒明星賽票選已經展開，目前票選領先的球員都是中信兄弟球員，「恰恰」彭政閔今年要退休以65023票在人氣王領先，第二高票是林智勝的58198票，陳江和引退了但仍在二壘手領先。

目前明星賽票選先發投手以中信兄弟黃恩賜39358票領先，富邦悍將索沙是14781票居次。中繼投手是中信兄弟李振昌以51979票領先，後援投手是中信兄弟鄭凱文43826票領先。

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捕手中信兄弟黃鈞聲52107票，一壘手中信兄弟林智勝58494票、二壘手中信兄弟陳江和46728票、三壘手中信兄弟許基宏45216票、游擊手中信兄弟王勝偉54089票，外野手領先3人是中信兄弟詹子賢52736票、中信兄弟張志豪52733票、中信兄弟陳子豪73118票。

指定打擊是中信兄弟彭政閔以65348票領先，也是目前的人氣王，蟬聯人氣王15連霸指日可待，可以威脅彭政閔人氣王地位的是林智勝的58494票。

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關鍵字： 中華職棒中職人氣王明星賽彭政閔
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