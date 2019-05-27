12強棒賽中華隊總教練30日出爐　仍以洪一中為第一人選

▲▼Lamigo桃猿,總教練洪一中。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／台北報導

世界12強棒球賽中華隊總教練將在5月30日出爐！中職秘書長馮勝賢表示，30日召開選訓會議，確定總教練人選之後就會宣布，目前仍以Lamigo桃猿總教練洪一中為第一志願。

中華職棒日前召開領隊會議，推選桃猿總教練洪一中擔任12強中華隊總教練，但洪一中婉拒接任，桃猿領隊劉玠廷尊重總教練洪一中想法。

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12強中華隊組成的選訓委員，中職聯盟在上周送交名單給體育署，擇定在5月30日召開首次12強賽選訓委員會議。

馮勝賢表示，會中將會提出中華隊總教練人選，一旦確認之後，就會由會長吳志揚宣布，基本上仍以洪一中為第一人選。

他表示，已陸續跟洪一中及領隊劉玠廷溝通很多次，會長吳志揚也親自跟劉玠廷聊過，希望洪一中可以接任，如果洪一中未能接任，其它3隊本土總教練仍有第2、第3人選。

馮勝賢表示，過去中華隊總教練是選訓委員指定，這一次由中職主導是由4支球團共同推舉，與過去產生有差異。

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