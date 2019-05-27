暴龍例行賽橫掃勇士　客場柯瑞、KD坐鎮更大勝20分

▲暴龍在例行賽2度擊潰勇士。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

東區冠軍戰由暴龍勝出後，總冠軍戰組合也正式確定，將會由暴龍對決勇士，不過許多人都認為多倫多大軍不是勇士的對手，並不看好他們能夠與衛冕軍抗衡，只是兩隊在例行賽交手過2次，皆由暴龍勝出，其中杜蘭特(Kevin Durant)還有一戰砍了51分，意味著暴龍絕對有與勇士對抗的實力。

暴龍在東冠0比2落後情況下，連贏4場挺進總冠軍，不過對於這樣的結果，外界都看衰多倫多軍團能夠與勇士抗衡，普遍認為暴龍會遭到橫掃出局，但就例行賽雙方交手紀錄來看，暴龍處在絕對的優勢，兩隊在本季有過2次的交手經驗，雙方在去年11月30日第一次交手在暴龍主場，當時兩隊4節打完還戰成平手，一路打到延長賽才由暴龍以2分險勝。

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在這場比賽中，雖然柯瑞(Stephen Curry)缺戰，不過杜蘭特卻一個人狂砍51分，湯普森也有23分進帳，但暴龍方面卻展現強大團隊火力，一共6人得分上雙，其中有3人還超過30分；另外在12月13日的第2次交手，暴龍作客勇士主場，這次柯瑞有出賽，不過最後結果卻是暴龍大勝20分收場，本戰杜蘭特也轟下了30分，而不論主客場，暴龍都收下勝利，完全展現了自身實力以及板凳深度，似乎有著能夠克制勇士的辦法以及實力，而《ESPN》也預測暴龍是勇士最強敵人，甚至直言衛冕軍至少會輸掉2場，有可能打到第6場才分出高下，而在總冠軍戰G1杜蘭特無法出賽，這也讓戰況出現許多未知性。

▲杜蘭特在G1無法出賽，讓暴龍取勝機率大增。（圖／CFP）

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