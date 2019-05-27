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美國糗爺準備發功　巴克利預言暴龍奪冠軍

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▲巴克利的伶牙俐齒讓許多球星恨的牙癢癢。（圖／達志影像）

▲巴克利。（圖／達志影像）

記者林育正／綜合報導

預言頻頻失準的NBA退役傳奇球星「惡漢」巴克利(Charles Barkley)，在總冠軍賽開打前再開金口，預測較不被看好的多倫多暴龍奪下隊史首冠。不過他的預言多次失準，堪稱是「美國糗爺」，已經有不少球迷等著看笑話。

巴克利今年預言多次失準，曾鐵口直斷表示公鹿會拿下今年總冠軍；巴克利不愛勇士，曾表示沒有杜蘭特(Kevin Durant)的勇士無法擊敗火箭，也沒有能力擊敗拓荒者或是金塊，結果都慘遭打臉，可能是今年季後賽臉最腫的球評。不過總冠軍賽對戰組合出爐後，他表示力挺暴龍。，尤其對「可愛」雷納德(Kawhi Leonard)讚譽有佳。

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「雷納德是我最想納入麾下的球員，他不會跟你搞些有的沒的，他抓下17籃板前一場又有8助攻，他的眼中只有勝利，接下來他有時間好好休息，用最佳狀態應戰。」巴克利說表示雷納德不會搞「小劇場」，可能忘了與前東家馬刺的過節。

與巴克利一同擔任TNT電視台球評的「俠客」歐尼爾(Shaquille O’Neal)和史密斯(Kenny Smith)都認為勇士會拿下冠軍。歐尼爾認為勇士豐富的冠軍賽經驗將是一大助力；史密斯覺得杜蘭特受傷缺陣後，眾人對勇士的質疑將是強烈動力。

▲暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德。（圖／達志影像／美聯社）
  

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關鍵字： 巴克利暴龍雷納德
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