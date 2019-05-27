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公鹿多名球員合約到期　首要目標續留羅培茲

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▲▼羅培茲（Brook Lopez）（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿今夏第一目是標續約羅培茲。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

公鹿在東區冠軍戰2比0情況下，卻連輸4場給暴龍慘遭淘汰，結束了本季季後賽旅程。儘管結束了季後賽，但公鹿有著更大的問題要面臨，就是今夏有多名球員合約到期，能否將這批球員留住對於公鹿管理層來說是一大考驗，而根據《ESPN》報導，公鹿目前最優先要續約的是羅培茲(Brook Lopez)。

本季密爾瓦基軍團打出超級強勢的表現，除了歸功安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)大幅成長之外，團隊的戰力提升也是主因之一，不過他們在今夏卻面臨多名主力球員合約到期問題，根據《ESPN》報導，在3月公鹿與布萊德索(Eric Bledsoe)達成4年7000萬美約的合約，但接下來他們還要續留密德爾頓(Khris Middleton)，而他在本季打出身價，將有可能會要求大合約，同時布洛格登(Malcolm Brogdon)米羅提奇(Nikola Mirotic)、希爾(George Hill)、以及羅培茲這些球員都面臨合約問題，將會讓公鹿多出許多奢侈稅。

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不過要留下全部陣容的難度相當大，因為密爾瓦基算是小市場的球隊，並沒有過多薪資空間可以運用，而據傳公鹿方面最先要續約的就是羅培茲，本季羅培茲以一年338萬美元加盟密爾瓦基，這對於公鹿來說可說物超所值，因為羅培茲不僅能夠在三分線上做投射，幫助球隊拉開空間，同時在禁區的防守也非常足夠，本季他場均出賽28.6分鐘，可以繳出12.5分，4.9籃板，2.2阻攻。

儘管數據平淡，但羅培茲在季後賽中，多次證明自己價值，其中在東區冠軍戰G1在關鍵時期都能給予穩定的火力，全場狂轟29分、11籃板、4阻攻，幫助公鹿取得系列戰首勝。

▲公鹿羅培茲、安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅培茲（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字： NBA公鹿羅培茲
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