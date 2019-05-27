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玉山盃／林吳晉瑋開轟新北扣倒進四強　教頭仍檢討失誤

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▲玉山盃，新北市潘文輝、岳政華、林吳晉瑋。（圖／記者楊舒帆攝）

▲玉山盃，新北市林吳晉瑋。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

玉山盃全國青棒錦標賽27日在天母棒球場進行A組勝部冠軍賽事，新北市首局就靠林吳晉瑋2分彈發威，全場16支安打掃射新竹市，提前於7局以13比2扣倒對手，拿下四強門票。

高一「最速火球男」潘文輝擔任先發投手，僅投2局小試身手，用44球，被敲出3支安打，奪3K，無失分。分數拉開後，由黃震武、曾宥叡、李慶隆、林昱珉、王彥程各投1局，其中曾宥叡失2分都是非責失分，完成7局比賽。新北市總教練周宗志說，「因為這場比賽後休息4天才要打四強賽，所以要讓各個投手實戰演練一下。」

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新北市火力發揮，首局就由岳政華安打帶回第1分，蔡佳諺補上安打再下一城，林吳晉瑋轟出兩分彈，拿下4分，2局上也是由岳政華關鍵安打貢獻1打點，3局上劉予承掃出三壘安打送回蔡佳諺，4局上兩保送、1安打得1分，5局上利用單局3次觸身球保送及2安打、1失誤添4分到7局結束，局局有得分，也讓板凳球員替補調整身手。岳政華3安打貢獻2打點，另有2次保送，5打席都上壘，林吳晉瑋開轟後也再敲1安打，貢獻2打點、2得分。

雖然以大比分獲勝，賽後周宗志仍召集團隊檢討失誤部分，他說，「失2分是失誤所造成，是不該發生的，木棒聯賽、王貞治盃都是輸在守備，所以最近我特別強調這部分，而今天雖然大比分領先，但還是發生失誤，是不應該發生的事情。」

新北市去年玉山盃冠軍戰不敵高雄市，本屆要重返榮耀，預賽取得3連勝拿下四強賽門票，接下來6月1日早上10點要與B組敗部冠軍交手。

▲玉山盃，新北市潘文輝、岳政華、林吳晉瑋。（圖／記者楊舒帆攝）

▲玉山盃，新北市岳政華。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 2019玉山盃U18世界青棒新北市
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