中職／危機處理不好難先發　林樺慶僅待1天強碰索沙又下二軍

▲林樺慶。（圖／記者李毓康攝）

記者歐建智／綜合報導

Lamigo桃猿今天（27日）宣布將本土投手林樺慶下放二軍，把余德龍升上一軍，林樺慶今年首度上一軍，只有待一天就又去二軍。

林樺慶本季二軍出發，二軍先發4場拿下1勝2敗，防禦率3.93的成績，26日上一軍對富邦悍將，強碰強投索沙，先發3.2局用64球，被敲4安打、2次四壞球、1次觸身球、1次暴投、2次三振，丟4分，其中3分自責分。

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前2局都讓富邦3上3下，但3局下2出局後，因隊友失誤讓富邦攻佔一壘，接著投出保送，再被敲安打丟分。4局2出局後又遇到狀況，連續被敲3支安打，接著林樺慶暴投、保送，再被敲安打丟2分，桃猿緊急換投。

對於林樺慶的先發投手，洪一中說：「一開始是投得不錯啦，但壘上有人的危機處理能力齁...如果說壘上有人你就沒辦法精準的投球，投球威力遞減的話，這樣要當先發投手...會很辛苦。」

結果林樺慶在27日就被下放到二軍，在一軍只有短短一天，最快要10天後才能再上一軍。

工具人余德龍拉上一軍，桃猿內野加外野共有13人，余德龍時填補所需的位置。

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