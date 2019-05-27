中職／陳琥一軍待2天投1場下二軍　黃恩賜最快本周歸隊

▲中信兄弟陳琥。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／綜合報導

中信兄弟本土投手陳琥在5月25日本季首度升上一軍，先發出戰統一獅投3局失4分，在27日被降到二軍調整，結束短暫一軍任務。

陳琥陳琥春訓狀況不佳，被總教練伯納批評「沒有鬥志、過於安逸」，開季從二軍出發，合計出賽7場，包括5場先發，戰績4勝0敗，防禦率2.51。

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由於黃恩賜狀況不佳降二軍，陳琥在25日上到一軍，是本季第一次升上一軍，25日在對統一獅的比賽先發，3局用了71球，被3支安打、3次三振、4次保送，失4分。

他在2局下單局失4分，丟掉本來領先3分的優勢，不過沒有扛敗投是無關勝敗，由於表現不理想，在27日被降到二軍。

中信兄弟目前一軍先發投手有萊福力、艾迪頓、蔡齊哲驗王奕凱，黃恩賜在5月21日下二軍，最快5月31日可以歸隊一軍先發。

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