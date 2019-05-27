洋基派高階球探觀察凱戈模擬賽　與光芒競爭賽揚強投

▲凱戈至今仍是自由球員。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

前休士頓太空人強投凱戈(Dallas Keuchel)至今仍是自由球員，台灣時間27日他進行模擬賽，而根據《Newsday》 洋基隨隊記者波蘭德(Erik Boland)指出，洋基派出高階球探親自觀察他的投球，可能將與光芒競爭追逐這名賽揚強投。

凱戈效力太空人7個球季其中有3季吃下超過200局，2015年以20勝8敗、防禦率2.48成績收穫美聯賽揚獎；2017年與韋蘭德（Justin Verlander）組成「左右護法」，幫助太空人奪得隊史首座世界大賽冠軍。但在去年拒絕合格報價成為自由球員。據說凱戈儘管沒有球隊但並沒有閒著，仍舊自主維持先發節奏約5天投一次模擬賽，而洋基也在27日派出實地觀察。

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由於凱戈拒絕太空人1790萬美元合格報價，因此若在美國時間6月2日大聯盟選秀前簽約，新東家必須付出選秀權給太空人做為補償。因此如果洋基出手，將損失今年第2高的38順位籤。因此就算雙方談成滿意價碼，可能等到選秀後才正式簽約。

洋基傷兵問題嚴重，佩克斯頓(James Paxton)左膝發炎，「沙胖」沙巴西亞（CC Sabathia）則是右膝發炎，但兩人預計不會缺席太久。但王牌史華連諾（Luis Severino）右肩有傷，得等到明星賽過後才能歸隊；而佩克斯頓也表示就算復出，可能也會帶著不適投球。另外沙胖也已38歲，哈普（J.A. Happ）狀況不算太好防禦率5.09。

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