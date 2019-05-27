江少慶控球欠佳4.2局失5分扛敗　解決艾銳克賞他1K

▲印地安人江少慶。（圖／翻攝自江少慶 S.C.Chiang粉絲專頁）

記者歐建智／綜合報導

印地安人3A投手江少慶27日（台北時間）先發出賽海盜隊3A，投4.2局被6支安打、6次三振、2次保送，失5分扛下本季個人第4敗，其中面對前中信兄弟洋砲艾銳克2次都解決，有1次三振。

江少慶在1局上投出2次三振，未被上壘的3上3下，隊友在1局下拿1分；2局上先是觸身球，再連2次三振，挨二壘安打失1分被追平，三振艾銳克結束這一局。

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3局上保送再製造一出局，第2次觸身球被上壘，二壘跑者盜上三壘，被連續3支安打失3分，滿壘時內野滾地出局但再丟1分，游擊滾地球化解危機。

他在4局上讓艾銳克三壘滾地出局，雖被二壘安打上壘但未再失分，5局上二出局後保送再惹事，暴投後被二壘安打又丟1分，因此退場休息。

江少慶此役4.2局用了102球，有61個好球，控球依舊不佳，2次保送之外，還有2次觸身球、2次暴投，都是導致失分原因。

艾銳克前2次打擊被江少慶解決，但在江少慶退場後，6局上轟出陽春砲，本季個人第6轟。

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