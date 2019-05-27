勇士近5年總冠軍戰首度先客場　東區睽違6年再主場優勢

▲勇士5年來首度在總冠軍戰沒有主場優勢。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者張曜麟／綜合報導

東區冠軍戰最終由暴龍以4比2擊退公鹿成功晉級總冠軍戰，接下來將在31日早上9點對決勇士，因為暴龍的例行賽戰績比勇士好，因此也握有主場優勢，這是5年來勇士首度在總冠軍戰必須先打客場，同時也是東區球隊自2013年以來，首次在總冠軍戰有主場優勢。

勇士自從柯爾執教以來，就晉身為聯盟強權，不僅改變了現今籃球球風，更已經連續5年都殺入總冠軍戰，先前4年的總冠軍戰，勇士都是面對騎士，但因為勇士過往的戰績都優於克里夫蘭，這也讓金州大軍在總冠軍戰都有著主場優勢，不過在今年，勇士僅取得57勝25敗的戰績，排在聯盟第3，而暴龍則是58勝24敗，排在聯盟第2，使得本季的總冠軍戰，是勇士5年來首度先從客場打起。

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由於近年西區球隊的實力大多優於東區球隊，讓東區球隊往往在總冠軍戰缺乏主場優勢，這次暴龍奪下主場優勢，也是自2013年熱火隊以來，再次由東區球隊取得總冠軍戰優勢，而當時的比賽採七戰四勝制2-3-2的形式進行，不過自2014年起則是採用2-2-1-1-1的形式。

總冠軍戰時間(台灣時間）：

G1：5月31日，早上9點(暴龍主場)

G2：6月3日，早上8點(暴龍主場)

G3：6月6日，早上9點(勇士主場)

G4：6月8日，早上9點(勇士主場)

G5：6月11日，早上9點(暴龍主場)，如有需要

G6：6月14日，早上9點(勇士主場)，如有需要

G7：6月17日，早上8點(暴龍主場)，如有需要

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