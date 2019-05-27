張老師專欄／同聯盟前半段賽程結束　下週展開跨聯盟交流賽





▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

張昭雄／戰評

今年中央、太平洋兩個聯盟年度球季於三月底開賽後，各隊大致完成全年度3分之1賽事，本週同聯盟各隊進行最後6場賽程後，下週起即將舉行一連串3個星期的跨聯盟交流賽。去年交流賽冠軍得主為12勝6負的養樂多隊，惟最近養樂多隊正值11連敗厄運，因此養樂多隊能否蟬聯成功，值得探究。

央聯上週戰況呈現大起大落現象，原本在B段班的廣島隊，自5月11日起創下睽違3年後，再度締造11連勝紀錄，如今躍身一變成為央聯榜首，然而連續5週一直保持央聯榜首的巨人隊，邇來戰績欠佳，業已退屈第二名，並落後廣島隊有兩場之多勝差。此外，原本在央聯A段班亞軍，也是去年交流賽冠軍頭銜的養樂多隊，則自5月14日起寫下連續１１連敗劣績，現在業已掉到B段班的第五名頹勢。

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在洋聯方面，軟銀隊一直以來是各隊所向無敵的榜首勁旅，可是，前一週西武隊4勝2負異軍突起〔對軟銀與歐力士各為2勝1負〕，加上，上一週也寫下4勝1負佳作〔勝軟銀2場，對火腿2勝1負〕，使得西武隊從本來B段班第四、五名，晉升到目前A段班的第三名前茅，並與亞軍樂天隊僅有半場勝差，也與榜首軟銀隊只有1場勝差罷了！

至於王柏融所屬的火腿隊，上週寫下2勝4負劣績，如與前一週最後兩場敗給軟銀隊累計，火腿隊曾有4連敗厄運，也使得火腿隊自4月中旬A段班第二、三名之間，顯得欲振乏力狀態，亦即，火腿隊上週2勝4敗劣勢〔對樂天及西武各為1勝2負的重要比賽〕，目前已經退屈洋聯第五名，倒數第二席次厄運。

至於上週旅日台灣球員居多演出未致理想，尤其巨人隊老將陽岱鋼，上周再度淪為替補板凳命運，原因無他，除了本身一直無法對巨人隊戰績有所貢獻之外，包括龜井、重信、洋將葛雷諾等3名競爭者的表現確係不俗，以致於上週巨人隊的5場比賽中，陽岱鋼僅有1場先發〔3支1〕，兩場代打，以及兩場缺場現象。下週交流賽中，巨人隊將有3輪比賽是主場身份，投手必須上場打擊，沒有〔指定打者〕措施，此將使得陽岱鋼出賽機會，益形艱困。

眾所矚目的王柏融，近來也未見好轉，尤其上週火腿隊頭號明星〔指名選秀〕清宮幸太郎，開始於登錄一軍之後〔遠比王柏融表現優異許多〕，而王柏融最大缺點是，往往得點圈有跑者時，都無法展現適時安打的建樹，下週交流賽期間遇到央聯的客場比賽，未設〔指定打者〕措施，恐怕將影響王柏融更多出賽的機會，拭目以待。

至於受到樂天隊教練團極具器重的宋家豪，上週一口氣出賽3場中繼投手，但不幸於25日對歐力士之役，投了3分之2局，在6名打者，被敲出2支安打，加上2次四壞球，並有3分的責失分，於是繼5月4日對西武隊首敗後，再度吞下本季的第２場敗投〔１場勝投〕，目前宋家豪的防禦率為２點６６，務必全力以赴才行 。

另有左投羅德隊老將陳冠宇，上週五也有一場對軟銀隊的中繼，投一局3名打者，奪三振1次，無失分，目前累績防禦率為零點98，可惜陳冠宇今仍是一勝難求。

今〔27〕日各隊移動日休兵乙天，明天起同聯盟最後乙週前半段3連戰賽程為：央聯─ 巨人對阪神〔甲子園球場〕；養樂多對廣島〔神宮球場〕；中日對橫浜〔岐阜〕。洋聯─ 火腿對羅德〔札幌巨蛋〕；樂天對西武〔盛岡球場〕；歐力士對軟銀〔大阪巨蛋〕。

▲宋家豪。（圖／記者李毓康攝）