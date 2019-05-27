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華南盃少棒／我打擊比較猛！　南投卡里路想以指定打擊入U12

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▲2019華南盃少棒，南投縣，卡里路.曼格格。（圖／記者顏如玉攝）

▲南投縣，卡里路．曼格格認為自己打擊比較強。（圖／記者顏如玉攝，圖下同）

記者顏如玉／台北報導

2019華南盃少棒，南投縣最終拿下隊史最佳的季軍，總教練紀俊麟賽後直接點名卡里路．曼格格是非常突出的選手，打擊能力強非常有望選入U12國手，而他最終也不負眾望，以打擊率0.750拿下打擊獎外，也順利成為中華隊成員。

南投縣過去從來沒有在華南盃闖進4強，今年不只突破4強，更拿下季軍，紀俊麟說，過去也從沒有選手選入U12代表隊，「今年南投縣首度有機會選進中華隊，所以也很希望我們的球員披上中華戰袍後，能好好發揮，為南投、為自己爭光。」

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▲2019華南盃少棒，南投縣，卡里路.曼格格。（圖／記者顏如玉攝）

紀俊麟賽後點名包括投打俱佳的卡里路．曼格格、蔡仲男、和捕手全叡都是有機會進入U12的國手，其中卡里路．曼格格還曾在小組賽到4強中創下連續11打席上壘的紀錄，當時他表示自己有70%的信心被選進中華隊。

來到季軍戰，卡里路．曼格格除了擔任第一棒還是先發投手，他坦言本來想投完三局，但後來感覺投不好就先換下場，登板2.1局被敲1安送出3次保送失2分，卡里路．曼格格說，自己是「正側投」的選手，跟李振昌的側投很像，所以視他為偶像，常常看他投球學習。

不過比起投球，卡里路．曼格格認為自己打擊比較強，季軍戰結束後，卡里路．曼格格說，自己比4強更進步、有「71%」的機會入選代表隊，並希望能以「指定打擊」的身份選進中華隊，「因為我打擊很猛，不過我還是能守二、游。」，最終卡里路．曼格格以內野手之姿手選進U12。

▲2019華南盃少棒，南投縣，卡里路.曼格格。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 2019華南盃少棒南投縣卡里路．曼格格

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