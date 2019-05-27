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16歲神準少年「吃雞」吃到東奧射擊門票　爸媽反唸：他應該早點睡

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圖文／鏡週刊

「細漢偷呷雞，大漢參加奧運？！」印度16歲少年Divyansh Singh Panwa今年首次參加ISSF（國際射擊總會）世界盃暨奧運資格賽，這是他第一次參與大型比賽的決賽，他在10公尺空氣手槍項目中順利贏回個人生涯的第一枚獎牌，也為印度再獲得一張東京奧運的參賽門票。Divyansh短時間內登上許多體育版以外的新聞版面，不是因為他的年紀，而是因為他另外一項射擊專長。

印度的《絕地求生》玩家 PANWAR, Divyansh Singh 斜槓 2020 東京奧運射擊選手。

2017年，改變遊戲圈地貌的大逃殺類型遊戲《絕地求生》席捲全球，當時14歲的Divyansh也全力投入吃雞戰場，然而他的父親擔心兒子沉迷於虛擬的射擊遊戲，而將他送往射擊訓練場，2年後，少年拿下奧運參賽資格。大多數的中文媒體都是這樣報導的。

然而事實上這名正在齋浦爾公立學校學習生物學的少年，在更早之前便拿起來福槍練習射擊。Divyansh在12歲那年開始與他的姊姊Anjali一同在齋浦爾的Jangpura射擊場練習射擊，隨後在教練Deepak Kumar Dubey 的指導下，從初級班一路攀升到今年初的高級水準，在ISSF新德里站嚐到挫敗後，立刻在北京站中站穩腳步。

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ISSF北京決賽後Divyansh這樣和體育網媒scroll.in說，「這是我參加的第一場決賽，能夠與一些奧運選手競爭真是太棒了，我沒有考慮任何有關配額（奧運配額名額）或獎牌的事情，這讓我更能集中精力扣下版機，我所專注的只有我的技術。」最後他以0.4分的差距拿下奧運門票。

但就像印度和全世界大多數的父母，這名奧運新星的爸媽仍然不滿意兒子的表現，他的爸媽表示兒子很優秀，但花了太多時間在手機和《絕地求生》上：「他應該多做瑜珈，早點睡覺。」

參考資料：scroll.in


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