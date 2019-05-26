玉山盃／26日第5天賽事結果　27日勝部搶四強門票

▲玉山盃台中市淘汰雲林縣，27日將再戰桃園市 。（圖／記者路皓惟攝）



記者路皓惟／綜合報導

玉山盃青棒賽26日進行敗部賽事，A組桃園市和台中市繼續存活，花蓮縣和雲林縣遭到淘汰；B組部分，屏東縣和台北市奪勝續命，嘉義市和苗栗縣雙雙被淘汰。27日將有2支四強球隊出爐，A組由新北市對上新竹市，B組則是高雄市對上台東縣，奪勝球隊率先晉級四強。

A組於羅東棒球場進行，早場9點賽事花蓮縣與桃園市交手，桃園市「怪力男」李灝宇5局下轟出三分砲，加上先發陳志杰4局無責失、陳冠宇後援3局無失分表現，終場桃園市於7局以11比1提前扣倒淘汰花蓮縣。

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午場12點賽事由台中市對上雲林縣，此戰台中市不論投、打表現都優於對手，先發曾峻岳和覃頎恩聯手封鎖，合計僅有1分責失，外加全場擊出14支安打攻下9分，終場就以9比3淘汰雲林縣。

B組在高雄市立德棒球場進行，早場9點賽事屏東縣迎戰嘉義市，派出前一戰先發不穩的莊玉彬再上陣，他調整控球此戰主投6局無失分，胡恩典、溫展樂都演出猛打賞，率隊以7比0擊敗嘉義市。

另一場比賽則是台北市對上苗栗縣，北市先發投手陳翊瑄只解決1人就退場，葉林鑫臨危受命接手，8.2局封鎖對方打線，台北市全場掃13支安打，前兩棒黃聖偉、邱繼暐都有兩安打演出，終場以8比0擊敗苗栗縣。

5/26（日）戰績

G21 09:00 花蓮縣 1:11 桃園市 ＠羅東

G22 09:00 屏東縣 7:0 嘉義市 ＠立德

G23 12:00 雲林縣 3:9 台中市 ＠羅東

G24 12:00 台北市 8:0 苗栗縣 ＠立德

5/27（一）賽程

G25 09:00 新竹市 VS 新北市 ＠天母

G26 09:00 台東縣 VS 高雄市 ＠立德

G27 12:00 桃園市 VS 台中市 ＠天母

G28 12:00 屏東縣 VS 台北市 ＠立德

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