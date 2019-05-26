運動雲

>

玉山盃／26日第5天賽事結果　27日勝部搶四強門票

ETtoday運動雲

▲玉山盃台中市西苑高中林瑞鈞報選秀 。（圖／記者路皓惟攝）

▲玉山盃台中市淘汰雲林縣，27日將再戰桃園市 。（圖／記者路皓惟攝）

記者路皓惟／綜合報導

玉山盃青棒賽26日進行敗部賽事，A組桃園市和台中市繼續存活，花蓮縣和雲林縣遭到淘汰；B組部分，屏東縣和台北市奪勝續命，嘉義市和苗栗縣雙雙被淘汰。27日將有2支四強球隊出爐，A組由新北市對上新竹市，B組則是高雄市對上台東縣，奪勝球隊率先晉級四強。

A組於羅東棒球場進行，早場9點賽事花蓮縣與桃園市交手，桃園市「怪力男」李灝宇5局下轟出三分砲，加上先發陳志杰4局無責失、陳冠宇後援3局無失分表現，終場桃園市於7局以11比1提前扣倒淘汰花蓮縣。

請繼續往下閱讀...

午場12點賽事由台中市對上雲林縣，此戰台中市不論投、打表現都優於對手，先發曾峻岳和覃頎恩聯手封鎖，合計僅有1分責失，外加全場擊出14支安打攻下9分，終場就以9比3淘汰雲林縣。

B組在高雄市立德棒球場進行，早場9點賽事屏東縣迎戰嘉義市，派出前一戰先發不穩的莊玉彬再上陣，他調整控球此戰主投6局無失分，胡恩典、溫展樂都演出猛打賞，率隊以7比0擊敗嘉義市。

另一場比賽則是台北市對上苗栗縣，北市先發投手陳翊瑄只解決1人就退場，葉林鑫臨危受命接手，8.2局封鎖對方打線，台北市全場掃13支安打，前兩棒黃聖偉、邱繼暐都有兩安打演出，終場以8比0擊敗苗栗縣。

5/26（日）戰績
 G21　09:00　花蓮縣 1:11 桃園市　＠羅東
G22　09:00　屏東縣 7:0 嘉義市　＠立德
G23　12:00　雲林縣 3:9 台中市　＠羅東
G24　12:00　台北市 8:0 苗栗縣　＠立德

5/27（一）賽程
 G25　09:00　新竹市 VS 新北市　＠天母
G26　09:00　台東縣 VS 高雄市　＠立德
G27　12:00　桃園市 VS 台中市　＠天母
G28　12:00　屏東縣 VS 台北市　＠立德

快下載《ETtoday新聞雲》App，準時鎖定中職賽事直播外，5/3-5/31只要每天打開《ETtoday新聞雲》App，進入「中職看ET 上半季冠軍神預測」活動，投票給你認為最有機會奪冠的隊伍，參加投票即可抽【預測參加獎】，預測中季冠軍隊還可再抽【預測成功獎】，雙重大獎等你拿，還不快來滑一下！

關鍵字： 2019玉山盃

<驚>UA運動服居然暗藏礦物粉末

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

快訊／王維中旅韓後返大聯盟　運動家台將第一人

雷納德轟27+17逆轉公鹿　暴龍東冠100比94隊史首闖總決賽

瓊斯盃／陳盈駿、劉錚領銜　中華藍23人名單公佈

林書豪燦笑捧東冠獎盃生涯首進總決賽　坐板凳讚暴龍隊友是戰士

雷納德全能又冷酷技壓字母哥　暴龍總決賽在主場等勇士來犯

中職／從來不授意丟人　洪總：如果有退出球界

讀者回應

﻿

最新新聞

1費德勒法網首輪輕鬆過關

2林昱堂跳遠挺受傷瓶頸7M93摘金

3國田賽／俞雅欣一年五破香港跳遠紀錄

4蹲到沒感覺！林泓育開轟拿MVP

5鄭兆村標槍86公尺10摘金　二次達標奧運

熱門新聞

1王維中返大聯盟　運動家台將第一人

2雷納德G6轟27+17率暴龍首晉總決賽

3瓊斯盃中華藍23人名單公佈

4林書豪燦笑捧東冠獎盃生涯首進總決賽

5可愛技壓字母哥　暴龍主場等勇士

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

二軍中信兄弟 VS LAMIGO桃猿板凳清空

鄭凱文因不滿換投，直接下場將球隨手拋給捕手遭球團罰款警告｜05_15 統一 vs 兄弟 賽後

陳子豪代打3分彈建功奪MVP　中信兄弟止3連敗

李宗賢安打後隨即盜上二壘，張正偉隨後敲出安打打下球隊第八分 | 05_24 Lamigo vs 富邦 六局下

不用看也接的到，梁家榮兩次流暢的守備為球隊抓下兩出局 | 05_24 Lamigo vs 富邦 六局下

蔣月惠手拿大字報：議長好縣長好　「麥克風被消音」怒離場霸氣開告了

圓滾蛙彈粉舌食蟲「3度落空」　飼主傻眼揭真相：牠在模仿朋友

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　 親友怒吼喬爸：道歉

機車直行遇三寶闖紅燈右轉逼車 騎士怒譙...駕駛懵：沒看到你

6月上路！2年內買冷暖氣、冰箱、除濕機　每台最高退稅2千元
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366