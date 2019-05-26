中職／享受中繼角色　奧斯丁連6場無失分感謝隊友守備

▲統一獅奧斯丁。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／台南報導

統一獅25日火力全開，終場10比6擊敗兄弟，不過先發投手王玉譜投不滿1局退場，洋投奧斯丁緊急登板止血，後援4.1局無失分，讓獅隊得以反攻。獅隊總教練黃甘霖表示，奧斯丁在中繼表現稱職，暫無考慮讓他回先發，奧斯丁也認為「熟悉的最對味」，他說：「過去在大聯盟也是從牛棚起步，回到習慣的角色感覺很不錯，這段時間能夠繳出無失分表現，也要感謝隊友的守備。」

奧斯丁先發表現不穩，11日轉任中繼，至今連續6場、連續11.1局無失分，黃甘霖指出，目前奧斯丁在中繼表現穩定，希望他能夠繼續在這位置上有好表現。」

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從先發調往牛棚，奧斯丁並不生疏：「我的職棒生涯是從終結者開始，再慢慢到中繼，接著才轉任先發，這段期間也沒特別作什麼調整，最重要是隊友守備幫了很大的忙，讓我能夠延續好幾場無失分。」

未來或許會再回到先發位置，奧斯丁表示，尊重教練團的決定，他也很開心現在擔任中繼的角色，「這讓我一週不只出賽一場，感覺對球隊有更多貢獻，我很享受其中。」

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