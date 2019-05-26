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洋基雙重賽擊倒皇家　11天內兩度雙重賽全勝穩居美東龍頭

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▲▼洋基。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基雙重賽擊敗皇家單日收下2勝。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

紐約洋基今（26）日與堪薩斯皇家進行單日雙重戰，洋基分別以7比3、6比5踢館成功，這也是洋基連續2週有單日雙重勝的收穫，除了近期拉出一波7連勝外，近10場也拿到9勝讓洋基在本週超車成為美東龍頭後，與排名第二的光芒拉出3場勝差。

▲▼洋基哈普。（圖／達志影像／美聯社）

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▲洋基哈普6局飆10K，不過無緣勝投。（圖／達志影像／美聯社）

洋基今天午場推出左投哈普（ J.A. Happ）掛帥先發，他主投6局只被敲出4支安打，並且還飆出10次三振，不過4支安打中包括一發在6下的3分追平全壘打，讓哈普無緣收下勝投，洋基打線則是在7、8局各攻下2分，包括維特（Luke Voit）的一發2分砲，終場就以7比3拿下午場勝利。

晚場洋基先是用牛棚投手格林（Chad Green）擔任假先發投1局，隨後換上雙重賽擴編的「第26人」亞當斯（Chance Adams）接續投球，亞當斯主投4局被敲5支安打失掉3分自責分，不過靠著洋基在2上連續5支安打加上2次四死球轟下5分大局，6局開始洋基牛棚輪番上班，只讓皇家敲出1支安打終場洋基就以6比5收下單日第2勝。

▼洋基晚場打線串聯在2局攻下5分大局取得領先優勢。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼洋基。（圖／達志影像／美聯社）

洋基16日主場交手金鶯的雙重賽中也順利收下2場勝利，相隔10天再度上演單日雙重賽2勝的進補機會，洋基近15戰只吞下2敗，不但讓他們在20日超車光芒登上美東龍頭後，目前也已經將勝差拉開到3場，領先第三的紅襪更是有7.5場之多。

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