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玉山盃／雙響砲太狂　李展毅罕見連三打席被故意保送

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▲玉山盃李展毅（左）被故意保送，下一棒石偉誠（右）搶功勞。（圖／記者楊舒帆攝）

▲玉山盃李展毅（左）被故意保送，下一棒石偉誠（右）搶功勞。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

台北市高一重砲李展毅24日轟出雙響砲，下一戰苗栗縣就對他前3打席都「敬遠」故意四壞保送，此情況在青棒相當罕見，下一棒石偉誠在第三次李展毅被敬遠後總算敲出安打，他賽後說，「終於搶到功勞了。」

李展毅高一就展現驚人的力量，演出玉山盃近3年來首度單場雙響砲，此戰前3打席完全沒有好球可以打，對方都採取故意保送，苗栗縣總教練周森毅表示，「剛好他在打擊時，二壘有跑者，一壘壘包空著，再加上他真的很會打，所以就故意保送。」

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李展毅賽後苦笑說，「有一點傻眼，想說怎麼又要保送，不過可以上壘，相信後面的隊友可以打回來。」第四打席終於是壘上無人的情況，投打正常對決，兩好兩壞後打到棒頭，敲出落點巧妙地安打，再帶動3分大局攻勢。李展逸說，「可惜後面兩打席沒打好。」

高二的石偉誠排在李展毅的下一棒，前兩打席沒有把握，直到第三打席才敲出三壘安打，他坦言，「學弟在前面這樣被故意保送很有壓力，還好有打那支安打，把功勞搶回來。」其實過去他比較常排在李展毅的前一個棒次，首次遇到這樣的情況也有點意外。

兩人都是捕手角色，去年石偉誠手受傷時，李展毅還「代班」當捕手，現在捕手位置有學長扛著，讓他打擊盡情發揮。台北市總教練黃文生說，「很少看到高中生一直被故意保送，對方不要讓他打，給他保送，還好石偉誠有打回來，他高二要擔起更多責任。」

桃園市高一「怪力男」李灝宇被同屆的李展毅刺激到，26日在另一地羅東棒球場又開砲，全壘打數追平，兩人都是兩轟居榜首，李展毅保持平常心，倒是學長石偉誠相挺預言，「展毅一定會贏李灝宇。」

關鍵字： 2019玉山盃U18世界青棒台北市

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