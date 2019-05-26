玉山盃／被李展毅雙響砲激到　李灝宇再開轟：他能我也能

▲桃園市「怪力男」李灝宇敲出玉山盃個人第2轟。（圖／記者路皓惟攝）



記者路皓惟／羅東報導

玉山盃青棒賽台北市高一的李展毅24日對上新竹縣演出單場雙響砲，是近3年來的第一人。恐怖的長打實力也激起桃園市「怪力男」李灝宇想要表現的慾望，今26日出戰花蓮縣敲出個人第2轟，他直言自己有被激到。

桃園市高一李灝宇23日對戰南投縣轟出滿貫全壘打後，李展毅在24日與新竹縣之戰轟出雙響砲，並在全壘打榜上追過他，全壘打王寶座才坐2天，李灝宇今天馬上轟出三分砲，目前兩人以兩轟並列全壘打王。

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看到李灝宇單場雙響砲的表現，李灝宇直言有被激到，「我們都是一年級的，為什麼他可以辦到，我不能。」他也坦言，最後一打席想挑戰雙響砲，可惜擊出右外野飛球出局。

去年兩人曾一起出征U15世界盃，李展毅和李灝宇即便不同學校，但一直都有在關心彼此的表現，也互相稱讚，李灝宇說：「那時候對李展毅的印象就是他很大隻，感覺很有力，擊球點好，穩定性很不錯。」李展毅則讚李灝宇：「他打擊能力、腳程、擊球感覺都比我好。」

兩人都是力量型打者，自然會被外界拿來比較，李灝宇表示，「身材上感覺是我輸，不過力量上面就不一定了。」

「他是個天生好手，生下來就是要來打棒球的。」總教練藍文成相當看好子弟兵李灝宇未來的成就，但也提醒他心態不要太過急躁，「他是天才型球員，不怕這種大場面比賽，但這種球員最怕就是衝過頭，不要太過急躁，只要冷靜就能有好表現。」

▲台北市強打怪物李展毅。（圖／記者楊舒帆攝）



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