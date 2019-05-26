中職／7歲看潘威倫拿16勝寫紀錄　王奕凱驚訝即將對決





▲中信兄弟投手王奕凱。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／台南報導

統一獅26日對中信兄弟3連戰最後一場，兩隊皆由本土投手應戰，獅隊老將潘威倫，對決兄弟新秀王奕凱，兩人相差達19歲，將同場較勁。王奕凱在2007年便關注潘威倫投球，那一年他只有7歲，沒想過長大後的自己能和電視上的球星對決，他笑稱，「能站在這裡（職棒）已經很不可思議了，更何況是可以跟嘟嘟學長同場投球。」

8月將滿19歲的王奕凱14日首度升上一軍，隔日生涯初登板對戰統一獅，後援0.2局無失分，以18歲又259天成為本季最年輕出賽投手，也是中職史上第5年輕。

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昨天賽前，王奕凱透過媒體得知即將與37歲的潘威倫同場對決，他感到相當驚訝：「真的假的 。」潘威倫也覺得有些不可思議，「18歲？好年輕喔，時間真的好快！年輕就是本錢啊，他還有很長的生涯。」

王奕凱7歲那一年剛讀國小一年級，還沒開始打棒球，但常常透過電視看比賽，自己從小就是象迷，還記得當時的統一獅很強，陣中還有個王牌投手潘威倫，當年只有25歲的嘟嘟整季出賽21場拿下16勝，為生涯單季最多勝，防禦率僅2.26。王奕凱說：「那時就覺得，只要嘟嘟上去投，統一都會贏，他的控球很準、個性又很沈穩。」

進入職棒後，王奕凱尚未見到潘威倫本人，今天將在球場上正式碰面，他坦言從沒想過，希望可以在潘威倫身上學到寶貴的經驗，「嘟嘟賢拜資歷豐富，很會玩打者；可能前面2個好球求控球，突然催一顆讓打者跟不上，他總是知道該用什麼樣的策略來對決打者。」

上周因雨跳過先發，王奕凱終於要登板，他笑說：「上禮拜比較緊張， 有慢慢融入現在的氣氛，這陣子看了許多比賽 ，也有問學長一些該注意的地方，當然最重要還是臨場狀況。」

今年將滿38歲的潘威倫，職棒生涯邁入第17個球季，這幾年都會碰到新血加入，讓自己更把握在場上的機會，「以前我剛進來也是面對一堆前輩，現在換我遇到年輕的加入，真的很特別。」潘威倫說：「我還滿珍惜還可以在場上和剛進來的年輕好手一起打球；年輕人有年輕人的特質，也讓比賽有些樂趣。」

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