中職直播／相差19歲的土投對決　潘威倫對決王奕凱





▲統一獅潘威倫。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

統一獅26日對中信兄弟3連戰最後一場，兩隊皆由本土投手應戰，獅隊老將潘威倫，對決兄弟新秀王奕凱，兩人相差達19歲，將同場較勁。比賽於下午5時05分開打，精彩賽事鎖定《ETtoday新聞》。

37歲的潘威倫為現役最年長投手，今年先發8場戰績4勝1敗，防禦率3.38，本季與兄弟交手2場，拿下1勝，防禦率4.91是對戰最高，不過合計11局被敲12支安打，未被敲出全壘打，僅有1次保送。

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本季面對兄弟打線，潘威倫被打擊率0.273，其中對右打者被打擊率0.360偏高，對左打者被打擊率僅0.158。

年僅18歲的王奕凱14日首度升上一軍，15日初登板對戰統一獅，後援0.2局無失分，以18歲又259天成為本季最年輕出賽投手，也是中職史上第5年輕。此役將是王奕凱中職首度先發，今年他在二軍主要擔任先發，出賽7場包括6場先發，戰績3勝2敗，防禦率3.77。

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