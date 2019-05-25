中職／林靖凱二級扭傷至少休一個月　上半季恐報銷

▲林靖凱。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／台南報導

統一獅新人林靖凱24日賽前因踩到球導致左腳「翻船」，送醫檢查初步診斷是二級扭傷，保守估計至少要休息一個月，上半季可能因此提前報銷，防護員表示，待左腳消腫之後，下周將安排林靖凱進行MRI檢查，進一步確認傷勢細節。

林靖凱近況不錯，昨天本是球隊開路先鋒，賽前練習守備時卻不慎踩到球，導致左腳扭傷，總教練黃甘霖親眼看到守備教練郭俊佑揹他下場，當場崩潰抱頭，「我的老天啊...又有傷兵，我要暈掉了！」統一獅緊急將陳重廷拉上一軍，在板凳待命。

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林靖凱赴醫檢查後，初步診斷是二級扭傷，防護員指出，左腳目前仍有腫脹情形，好消息是未傷及骨頭，但韌帶有輕微撕裂傷，現階段評估至少要休息一個月，下週會再安排MRI檢查。

獅隊開季至今傷兵不斷，先前外野手唐肇廷受傷，昨天又傷了林靖凱，黃甘霖今天賽前坐在休息室，難掩失落表情，談到今年的傷兵潮，他坦言，傷了唐肇廷、林靖凱更讓上半季爭冠增添不小的變數，但球隊還是會想辦法打贏每一場比賽，不會放棄任何機會。

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